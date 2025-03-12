Cheltenham'ın çamurla kaplı parkurlarında mücadele eden jokeylerin aksine Take'nin efsanevi kariyeri, Japonya'nın kusursuz çim pistlerinde şekillendi. 30 yılı aşkın süredir zirvede olan usta jokey, genç yaşta başladığı kariyerinde 4.500'den fazla yarış kazanarak Japon atçılık tarihinin en başarılı ismi haline geldi.

Babası da jokey olan Take, 1987'de ilk Japonya At Yarışları (JRA) şampiyonluunu kazandıktan sonra durdurulamaz bir yükselişe geçti. Bugün dünyanın en çok kazanan jokeyi olarak tarihe geçen Take'nin yarışlardan kazandığı serveti ise 970 bin doların üstünde...