Bloomberg'in haberine göre Ruoming Pang'ın Meta'daki görevi için hazırlanan ödeme paketi 200 milyon doları aşacak. Bu rekor maaş, Apple CEO'su Tim Cook hariç şirketteki tüm çalışanları geride bırakıyor. Üstelik bu rakam sadece sabit maaşı değil, aynı zamanda performansa dayalı hisse ve teşvik ödemelerini de içerecek.

GİZLİ SÜPER LABORATUVARDA ÇALIŞACAK

Ruoming Pang, Meta'nın Kaliforniya merkezli olduğu belirtilen, son derece gizli bir projede görev alacak: "Süper Zeka Laboratuvarı." Bu özel birim, insan zekasını aşan yapay zeka sistemleri geliştirmek amacıyla kuruldu. Amaç, yalnızca ChatGPT benzeri sohbet robotları üretmek değil, görevleri insanlardan daha iyi yerine getiren sistemler yaratmak.

Laboratuvar, yalnızca Pang gibi yıldız mühendisleri değil; OpenAI'dan ayrılan birçok tecrübeli ismi de kadrosuna kattı. Bu da Meta'nın sektördeki iddiasını açıkça ortaya koyuyor.

RUOMİNG PANG NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Princeton Üniversitesi mezunu olan Ruoming Pang, kariyerine Google'da başladı ve burada yaklaşık 15 yıl boyunca baş yazılım mühendisi olarak görev yaptı. 2021 yılında Apple'a transfer olan Pang, şimdi Meta adına çalışacak.

Uzmanlar, Pang'ı "üst düzey bir mühendis", "makine öğrenmesinde en iyilerden biri" ve "mükemmel yazılım yeteneklerine sahip bir lider" olarak tanımlıyor.

Öte yandan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka alanındaki stratejisini baştan sona yeniden şekillendirdi. "Meta Süperzeka Laboratuvarı" çatısı altında toplanan bu yeni yapılanmanın hedefi ise net: Yapay zekayı yalnızca destekleyici bir teknoloji olmaktan çıkarıp, doğrudan insan zekasının ötesine taşıyan sistemler üretmek...