Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 107,4 trilyon won, yaklaşık 75 milyar dolar faaliyet kârı açıkladı. Şirketin faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 783, önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 yükseldi.

Samsung’un açıkladığı tutar, Nvidia’nın aynı dönem için tahmin edilen 97 trilyon wonluk faaliyet kârının üzerinde gerçekleşti. Karşılaştırmanın Nvidia tarafındaki rakamı, açıklanmış sonuç değil beklenti niteliğinde.

BELLEK ÇİPLERİNE TALEP KÂRI DESTEKLEDİ

Kârdaki yükselişte, DRAM ve NAND flash gibi bellek ürünlerini kapsayan iş kolu öne çıktı. Yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımlar, yüksek performanslı bellek çözümlerine yönelik talebi artırdı.

Yüksek bant genişlikli bellek (HBM), yapay zeka hızlandırıcılarının performansı açısından kritik bir bileşen olarak değerlendiriliyor. KB Securities analistleri, HBM fiyatlarındaki artışın Samsung’un kârlılığını desteklemeyi sürdürebileceğini öngörüyor.

Aracı kurum, HBM ürünlerinin ortalama satış fiyatlarının yıllık bazda yüzde 100’den fazla artabileceğini tahmin ediyor. Yeni nesil HBM4 ürünlerinin daha yüksek fiyatlarla satılması da bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İÇİN 114 TRİLYON WON TAHMİNİ

KB Securities, Samsung’un dördüncü çeyrek faaliyet kârının 114 trilyon wona ulaşmasını bekliyor. Bu tutarın 113 trilyon wonluk bölümünün bellek çipi faaliyetlerinden geleceği öngörülüyor. Söz konusu rakamlar henüz açıklanmış finansal sonuçları değil, analist beklentilerini yansıtıyor.

Şirketin gelecek dönem performansında yapay zeka yatırımlarının seyri, bellek fiyatları ve yeni nesil ürünlere yönelik talebin belirleyici olması bekleniyor.

HİSSELER İÇİN HEDEF FİYAT 600 BİN WON

KB Securities, Samsung hisseleri için “Al” tavsiyesini korurken hedef fiyatını 600 bin won olarak belirledi. Kurum, mevcut değerlemenin şirketin gelecekteki kazanç potansiyelini tam olarak yansıtmadığı görüşünde.

Samsung’un ileriye dönük fiyat/kazanç oranı yaklaşık dört kat seviyesinde bulunuyor. KB Securities, güçlü kazanç beklentileri karşısında bu seviyeyi düşük değerlendiriyor.

Analistler, şirketin hissedarlarına yönelik ödemelerini artırabileceğini de düşünüyor. Samsung’un üç yıllık hissedar getirisi programında 110 trilyon won kaynak kaldığı belirtiliyor. Bunun 70-80 trilyon wonluk bölümünün nakit temettü olarak dağıtılması, kalan 30-40 trilyon wonla ise hisse geri alımı yapılarak hisselerin iptal edilmesi olasılığı üzerinde duruluyor. Bu tutarlar kesinleşmiş bir dağıtım kararını ifade etmiyor.