World Population Review ile CEO World Magazine'in verilerine göre, 2024'te en çok kitap okunan ülkeler listesinde ABD ilk sırada yer aldı.

ABD'de kişi başına yılda ortalama 357 saat kitap okunurken, bu da yılda yaklaşık 17 kitaba denk geldi. Bu veri, listenin son sırasındaki Afganistan'da yılda yaklaşık 3 kitaba eşit oldu.

Listenin ikinci sırasında yer alan ve kişi başı okunan ortalama kitap sayısının 16 olduğu Hindistan'da kitap okumaya ayrılan saat kişi başı yıllık yaklaşık 352'yi bulurken, üçüncü sırada bulunan İngiltere'de ise yıllık 343 saat kitap okundu.

ABD, Hindistan ve İngiltere'den sonra Fransa ile İtalya dünyada en çok kitap okunan ülkeler arasında sayıldı. Bu sıralamayı Kanada, Rusya, Avustralya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti.

Kitaplara en az zaman ayrılan ülkeler arasında Afganistan, Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı.