Küresel otomotiv endüstrisinin 2025 yılı araç üretim verileri açıklandı; Türkiye yıllık 1,4 milyonluk üretimiyle dünya genelinde 13'üncü sıraya yerleşti. Açıklanan resmi veriler, küresel üretim hacminin Asya merkezli pazarlarda yoğunlaştığını ve Türkiye'nin uluslararası sanayi ligindeki konumunu koruduğunu gösterdi.

DÜNYANIN EN ÇOK ARAÇ ÜRETEN İLK 10 ÜLKESİ HANGİLERİ?

Yayımlanan 2025 yılı küresel üretim verilerine göre ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve yıllık üretim adetleri şu şekilde sıralandı:

1. Çin: 34,5 Milyon

2. ABD: 10,2 Milyon

3. Japonya: 8,4 Milyon

4. Hindistan: 6,5 Milyon

5. Almanya: 4,1 Milyon

6. Güney Kore: 4,1 Milyon

7. Meksika: 4,1 Milyon

8. Brezilya: 2,6 Milyon

9. İspanya: 2,3 Milyon

10. Fransa: 1,5 Milyon

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA KAÇINCI SIRAYA YERLEŞTİ?

Türkiye, 2025 yılı boyunca banttan indirdiği 1,4 milyon adetlik araç üretimiyle listenin 13'üncü basamağında yer aldı. Bu üretim kapasitesiyle Türkiye; Kanada, Endonezya ve Slovakya gibi köklü otomotiv üretim altyapısına sahip ülkelerin önünde konumlandı. Fransa'nın 1,5 milyonluk üretimiyle 10'uncu sırada bulunduğu küresel tabloda, Türkiye ilk 10 sınırına en yakın üretici ülkeler arasına girdi.

KÜRESEL PAZARDA ÜRETİM DENGELERİ

Açıklanan veriler, dünya otomotiv üretiminin yarısından fazlasının Çin ve ABD merkezli fabrikalarda toplandığını ortaya koydu. Çin tek başına 34,5 milyon adetlik hacme ulaşarak en yakın rakibi ABD'yi üçe katladı. Avrupa kıtasında ise Almanya 4,1 milyon, İspanya 2,3 milyon ve Fransa 1,5 milyonluk üretim seviyeleriyle öne çıkan ülkeler oldu.