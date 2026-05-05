Pazar araştırma şirketinin güncel raporuna göre, Apple'ın iPhone 17 baz modeli, küresel satışların yüzde 6'sını oluşturarak listenin zirvesine yerleşti. iPhone 17'yi, sırasıyla iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro modelleri takip etti. Analizler, en çok satan 10 akıllı telefon modelinin dünya genelindeki toplam satışların dörtte birini oluşturduğunu ortaya koydu.

IPHONE 17’NİN KÜRESEL BAŞARISI

iPhone 17, geliştirilmiş kamera çözünürlüğü, artırılmış temel depolama kapasitesi ve yüksek ekran yenileme hızı gibi donanımsal yükseltmelerle selefinden daha güçlü bir performans sergiledi. Cihaz, Apple’ın pazar payını genişlettiği ABD ve Çin gibi önemli bölgelerde yıllık bazda çift haneli büyüme oranlarına ulaştı. Güney Kore pazarında ise cihazın satış hacmi önceki döneme kıyasla üç kat artış gösterdi.

SAMSUNG GALAXY A SERİSİ LİSTEYİ DOMİNE ETTİ

Listenin ilk 10 sırasına beş modelle giriş yapan Samsung’un Galaxy A serisi, Android tarafında en çok tercih edilen cihazlar oldu. Galaxy A07 4G, özellikle Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki yüksek talep sayesinde en çok satan Android telefon unvanını aldı. Samsung yönetimi, bu model için altı yıllık yazılım ve güvenlik güncellemesi desteği taahhüdünde bulundu. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ise ilk 10 listesine girememekle birlikte, yapay zeka özellikleri ve yeni nesil gizlilik ekranı teknolojisiyle ön satış aşamasında önceki modelleri geride bıraktı.

2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK SATAN 10 AKILLI TELEFON

iPhone 17

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy A07 4G

Samsung Galaxy A17 5G

iPhone 16

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A17 4G

Xiaomi Redmi A5