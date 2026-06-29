Japon otomotiv devi Toyota'nın küresel araç satışları, mayıs ayında da gerileyerek düşüş trendini üst üste dördüncü aya taşıdı. Lexus markasını da kapsayan küresel satışlar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 834 bin 279 adede geriledi. Yılın ilk beş ayındaki toplam küresel satışlar ise yüzde 3,5'lik azalışla 4 milyon 140 bin 444 adet olarak kayıtlara geçti.

Üst üste 6 yıldır küresel otomotiv pazarının zirvesindeki yerini koruyan şirketin küresel ölçekte yaşadığı bu kan kaybında, özellikle Çin ve Orta Doğu pazarlarında yaşanan sert daralmalar belirleyici rol oynadı.

Mayıs ayında Toyota'nın satışları Çin'de yüzde 31,7, Orta Doğu'da ise yüzde 38,6 oranında geriledi. Otomotiv üreticisinin en büyük pazarı konumundaki ABD'de de yüzde 0,6'lık hafif bir düşüş gözlendi. Bu gelişmelerle birlikte Toyota'nın yurt dışı satışları mayıs ayında yüzde 9,6 azalarak 715 bin 898 adede, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 4,5'lik azalışa sahne oldu.

YURT İÇİ SATIŞLAR DENGEYİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Yurt dışı pazarlardaki olumsuz tabloya karşın, Toyota'nın Japonya iç pazarındaki güçlü performansı küresel düşüşün daha da derinleşmesini engelledi. RAV4 ve bZ4X modellerine yönelik yoğun ilginin desteğiyle şirketin Japonya'daki yurt içi satışları, mayısta yüzde 11,1 artarak 118 bin 381 adede ulaştı ve üst üste ikinci ayında da büyüme kaydetti. Yılın ilk beş ayı genelinde ise Japonya'daki satışlar yüzde 2,3'lük bir artış grafiği çizdi.

ARALIKSIZ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2026 yılına küresel satışlarında yüzde 4,7'lik bir artış yakalayarak olumlu bir başlangıç yapan Toyota, şubat ayından itibaren ise bu ivmeyi kaybetti. Şubatta yüzde 3,4, martta yüzde 7,3 ve nisanda yüzde 3,1 oranında gerileyen küresel satışlar, mayıs ayındaki yüzde 7,2'lik kayıpla birlikte şubat ayından bu yana aralıksız düşüşünü sürdürmüş oldu.