Toyota, 2026 yılının ilk altı ayında küresel ölçekte 5,39 milyon araç satarak dünyanın en çok satan otomotiv üreticisi oldu. Şirket, satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik gerileme yaşamasına rağmen rakibi Volkswagen AG'yi geride bırakarak liderlik unvanını korudu.

RAKİP VOLKSWAGEN'İN SATIŞLARI NE KADAR DÜŞTÜ?

Alman otomotiv devi Volkswagen AG, 2026'nın ocak-haziran döneminde küresel bazda 4,13 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarında yüzde 8,4 düşüş kaydeden şirket, Toyota'nın 1,26 milyon adet gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı.

TOYOTA'NIN BÖLGESEL SATIŞLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Toyota'nın Japonya içi satışları yüzde 4,4 artarak 1,1 milyon adede yükselirken, yurt dışı satışları yüzde 4,5 düşüşle 4,3 milyon adede geriledi. ABD pazarında satışlarını yüzde 0,9 artıran Japon üretici, Çin'de yüzde 17,1 ve Orta Doğu bölgesinde yüzde 21,6 oranında satış kaybı yaşadı.