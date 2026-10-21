ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomotiv devi Toyota’nın ülkedeki 105 bin 794 aracını potansiyel yakıt sızıntısı riski nedeniyle servislere çağırdığını duyurdu.

Yapılan teknik incelemelerde, sızan yakıtın herhangi bir ateşleme kaynağına ulaşması durumunda araçlarda ciddi yangın riski oluşturabileceği vurgulandı.

2024-2027 MODEL LAND CRUİSER HYBRİD'LER MERCEK ALTINDA

Geri çağırma operasyonunun odağında marka tutkunlarının yakından takip ettiği 2024-2027 model Toyota Land Cruiser Hybrid araçlar yer alıyor.

NHTSA yetkilileri, sorunun doğrudan yakıt deposunun hemen yanında bulunan yakıt borusu bağlantısından kaynaklandığını bildirdi. Bağlantının zamanla kopma yapabileceği, bunun da doğrudan sızıntıyı tetikleyerek can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği kaydedildi.

ÜCRETSİZ TAMİR EDİLECEK

Toyota bayileri, kapsama giren araçlardaki bu güvenlik açığını kapatmak için harekete geçti. Sorunun giderilmesi adına yetkili servislerde:

Yakıt borusu bağlantısına ilave bir kelepçe monte edilecek,

Gereken durumlarda reçine esaslı yakıt borusu yenisiyle değiştirilecek.

Tüm bu işlemler sürücülere hiçbir ek masraf çıkarılmadan, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.