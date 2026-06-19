Dünya genelindeki seyahat trendlerini izleyen turizm kuruluşları, uluslararası ziyaretçi sayılarına dayanan yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Küresel seyahat severlerin rotalarını çevirdiği popüler merkezler, sınır kapılarından yapılan giriş sayılarına göre yeniden sıralandı.

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ÜLKE HANGİSİDİR?

Açıklanan resmi veriler, küresel seyahat hareketliliğinin son dönemde belirli coğrafyalarda yoğunlaştığını gösteriyor. Kültürel mirasları, doğal zenginlikleri ve gelişmiş turizm altyapılarıyla öne çıkan 10 ülke, milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor.

Raporda yer alan ve dünya genelinde en çok ziyaretçi çeken ilk 10 ülke şu şekilde sıralandı:

1. Fransa: 100 milyon ziyaretçi

2. İspanya: 94 milyon ziyaretçi

3. Amerika Birleşik Devletleri: 72.4 milyon ziyaretçi

4. İtalya: 68.5 milyon ziyaretçi

5. Türkiye: 52.6 milyon ziyaretçi

6. Meksika: 45 milyon ziyaretçi

7. Hong Kong: 44.5 milyon ziyaretçi

8. Birleşik Krallık: 41.2 milyon ziyaretçi

9. Yunanistan: 40.7 milyon ziyaretçi

10. Japonya: 36.9 milyon ziyaretçi

AKDENİZ ÇANAĞI VE ASYA PAZARINDA SON DURUM NEDİR?

Avrupa'nın köklü kültür destinasyonlarından Fransa ve İspanya listenin ilk iki sırasını paylaşarak liderliği elinde bulunduruyor. Türkiye ise Akdeniz çanağındaki güçlü performansıyla 52,6 milyon uluslararası ziyaretçiyi misafir ederek küresel pazarın en büyük aktörlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Listenin son sıralarında yer alan Yunanistan ve Japonya ise seyahat severlerin yeni gözdesi olarak dikkat çekiyor. Özellikle Uzak Doğu turlarına olan talebin artması, Asya pazarındaki turist grafiğini her geçen gün yukarı yönlü hareket ettiriyor.