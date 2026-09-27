Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi (CAAM), 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı küresel askeri ihracat raporunu yayımladı.

Raporda, ABD 44,6 milyar dolarlık devasa hacmiyle zirvedeki yerini korurken, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerde kaydettiği hızlı tırmanış dikkat çekti.

Savunma ve havacılık sektöründe küresel ölçekte önemli bir başarıya imza atan Türkiye, 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak dünyada 8'inci sıraya yerleşti.

Bu derece, Türk savunma sanayii için küresel sıralamalarda bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti.

Raporda yer alan analizlerde; Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı artışa özel vurgu yapıldı.

Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları (İHA/SİHA), kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformları alanındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi.

Küresel askeri ihracat listesinin ilk üç sırasını ABD, Rusya ve Almanya paylaşırken, son yıllarda geliştirdiği yerli teknolojilerle yükselişini sürdüren Türkiye, ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırarak küresel pazardaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Küresel ölçekte en çok savunma sanayi ihracatı yapan 10 ülke;

1- ABD 44,603 milyar dolar.

2- Rusya 15 milyar dolar.

3- Almanya 8.903 milyar dolar.

4- Güney Kore 8.779 milyar dolar.

5- Fransa 8.630 milyar dolar.

6- İsrail 5.995 milyar dolar.

7- İtalya 5.225 milyar dolar.

8- Türkiye 4.230 milyar dolar.

9- İspanya 3.476 milyar dolar.

10- Çin 2.970 milyar dolar.