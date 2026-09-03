Çalışma, Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina Federal Üniversitesi araştırmacıları tarafından bölgede yakalanan çizgili orkinoslar üzerinde gerçekleştirildi. Bu tür, dünya genelinde özellikle konserve ürünlerde yaygın olarak kullanılıyor ve bazı bölgelerde çiğ olarak da tüketiliyor.

53 BALIĞIN YÜZDE 96'SINDA TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar 53 balığı önce gözle inceledi, ardından şüpheli yapıları mikroskop ve elektron mikroskobu gibi yöntemlerle analiz etti. İncelenen balıkların yüzde 96'sında parazit bulundu. Araştırmada Anisakis ve Trypanorhyncha grubundan, insan sağlığı açısından önem taşıyabilen parazitler belirlendi.

Parazitlerin en yoğun bulunduğu yer bağırsaklardı. Araştırmacılar bağırsaklarda 596, kas dokusunda 441, midede ise 408 parazit saydı. İncelenen organlar arasında yalnızca böbrek ve kalpte hiçbir balıkta parazite rastlanmadı.

Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri de parazitlerin yalnızca iç organlarda kalmaması oldu. Kas dokusunda yüzlerce parazitin tespit edilmesi, balığın yakalandıktan sonra nasıl işlendiğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

YAKALANDIKTAN SONRA HIZLI TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ

Araştırmacılar, balığın yakalandıktan sonra iç organlarının mümkün olduğunca hızlı çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Bunun nedeni bazı parazit larvalarının iç organlardan insanların tükettiği kas dokusuna geçebilmesi.

Bulgular, piyasadaki ton balıklarının yüzde 96'sının parazitli olduğu anlamına gelmiyor. Çalışma yalnızca Brezilya'da yerel olarak yakalanan 53 çizgili orkinos üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar sonuçların özellikle düzenli denetim ve balıkların doğru şekilde işlenmesinin önemini gösterdiğini vurguluyor. Çalışma Ocean and Coastal Research dergisinde yayımlandı.