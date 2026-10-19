İran futbolunda tansiyonu yükselten olay, Melvan ile Traktör FK arasında oynanması planlanan lig mücadelesi öncesinde yaşandı. Enzeli kentindeki Sirus Kayikran Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi Melvan tribünlerinden doğrudan Traktörlü futbolcuları ve Türk kimliğini hedef alan organize ırkçı sloganlar yükseldi.

Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların ve teknik heyetin maruz kaldığı ağır hakaret ve ırkçı söylemler sebebiyle maça çıkmama kararı aldığı ve sahadan çekildiği bildirildi.

BAŞKAN ZENOZİ'DEN TARİHİ REST

Karşılaşmanın ardından çok sert bir açıklama yapan Traktör Kulübü Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, yaşanan ayrımcılığın futbolun sınırlarını aştığını vurguladı:

"Maalesef tribünlerde futbolcularımıza, Traktör camiasına ve değerlerimize yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlik ve beraberlikten yana oldum; futbol bahanesiyle böyle şeylerin yaşanmasını asla kabul etmiyorum. Ancak statta toplu halde edilen bu ırkçı hakaretleri ve küfürleri görmezden gelmek kesinlikle mümkün değil."

Müsabakanın kurallar gereği Traktör aleyhine 3-0 hükmen yenilgiyle sonuçlandırılması durumunda takımı İran Ligi'nden tamamen çekeceklerini duyuran Zenozi, kararlarından geri adım atmayacaklarını ifade etti.

DÜNYANIN EN ÇOK TÜRK TARAFTARA SAHİP TAKIMI

Zenozi, İran Futbol Federasyonu'nun dış baskılardan etkilenmeden adil ve cesur bir karar vermesi gerektiğini belirterek, ırkçı provokasyonların cezasız kalmaması çağrısında bulundu.

Tebriz merkezli Traktör FK, sportif bir kulüp olmanın ötesinde taşıdığı toplumsal misyonla dünya futbolunda benzersiz bir konuma sahip. Traktör FK, İran sınırları içinde yaşayan yaklaşık 30-35 milyon Güney Azerbaycan Türkünün ortak milli ve kültürel simgesi olarak kabul ediliyor.

Taraftarlarının "Al Kurtlar" (Kızıl Kurtlar) olarak adlandırdığı kırmızı-beyazlı ekip, iç saha maçlarını Tebriz'deki devasa Yadegar-e Emam Stadyumu'nda on binlerce taraftarın katılımıyla kapalı gişe oynuyor.

Türkiye'de en çok taraftara sahip kulüpler Galatasaray (yaklaşık 25-30 milyon) ve Fenerbahçe olarak öne çıksa da futbolsever kitlesinin "Üç Büyükler" ve Anadolu kulüpleri arasında bölünmesi, Traktör FK'yı tek bir çatı altında 30-35 milyonluk kitleyi birleştiren "dünyanın en çok Türk taraftarına sahip futbol kulübü" konumuna yükseltiyor.