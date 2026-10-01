Endülüs Bölgesel Hükümeti tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak derhal yürürlüğe sokulan yeni düzenlemeye göre, zeytinliklerde gün batımından gün doğumuna kadar ağır makinelerle çalışma yapılması resmi olarak yasaklandı. Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanlığı'nın bilimsel raporlarına dayandırılan bu karar, bölgedeki milyonlarca canlının hayatını korumayı hedefliyor.

ZEYTİNLİKLERDE GECE MESAİSİ DURDURULDU

Karar Cebelitarık Boğazı üzerinden göç eden ve zeytinlikleri sığınak olarak kullanan milyonlarca göçmen kuş nedeniyle alındı. Yapılan teknik incelemelerde, zeytin ağaçlarını gece saatlerinde barınma ve beslenme alanı olarak seçen 66 farklı türe ait 8 binden fazla kuş belirlendi

Gece yapılan makineli hasat sırasında yakılan güçlü farlar ve makinelerin çıkardığı gürültü, ağaç tepelerindeki kuşların yön duygusunu kaybetmesine neden oluyordu. Test edilen kuş kovma sistemlerinin geniş ölçekte etkili olmaması nedeniyle gece hasadı tamamen durduruldu.

ÇİFTLİKLER 1 YIL BOYUNCA DENETLENECEK

Kararın uygulanmasını sağlamak amacıyla orman korucuları ve çevre görevlileri gece boyunca denetim yapacak. Yetkililer, 8 farklı ilde en az 80 büyük çiftliğe gün batımı ile gün doğumu arasında baskın ve rastgele denetimler gerçekleştirecek. Sadece ticari amaç gütmeyen AR-GE projeleri bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

HASAT KISITLAMASI UYGULANACAK

1,62 milyon hektarlık devasa zeytinlik alanıyla dünyadaki zeytinyağı arzının merkez üssü sayılan Endülüs'te alınan bu hasat kısıtlaması, üreticileri gündüz vardiyasına yönlendirecek. Yılda 1 milyon tondan fazla zeytinyağı üreten ve sezonda 20 milyon iş günü yaratan bölgede yetkililer, küresel pazarı aksatmadan biyoçeşitliliği korumayı hedefliyor.