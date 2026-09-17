İtalyan mekanikçi Andrea Marazzi, yalnızca 50,2 santimetre genişliğindeki sıra dışı otomobiliyle dünya rekoruna imza attı. Tam ölçekli sürüşe uygun şekilde geliştirilen araç, 1993 model Fiat Panda temel alınarak yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı.

Normal bir bisikletten bile çok daha dar olan araç, boyutlarıyla görenleri şaşırtıyor. Marazzi'nin “Flat Fiat” adını verdiği otomobilin uzunluğu 3,40 metre, yüksekliği ise 1,45 metre. Genişliği yalnızca 50,20 santimetre olan aracın ağırlığı yaklaşık 264 kilogram.

FİAT PANDA'YI BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN TASARLADI

Marazzi, ailesine ait Autodemolizione Marazzi adlı araç söküm ve geri dönüşüm işletmesinde projeyi hayata geçirdi. 1993 model Fiat Panda'yı kesip yeniden kaynaklayan mekanikçi, otomobilin gövdesini orijinal ölçülerinin yaklaşık üçte birine kadar küçülttü.

Araçta kullanılan parçaların yaklaşık yüzde 99'u ise güç ünitesi dışında orijinal Fiat parçalarından oluşuyor.

SADECE BİR KİŞİLİK

Son derece dar tasarlanan otomobilin kabini yalnızca sürücüye yetecek şekilde oluşturuldu. Sürücü, aracın tam ortasında oturuyor ve kabinin neredeyse tamamını kaplıyor. Dört tekerleğe, kompakt bir direksiyon simidine, bir ön fara ve iki arka fara sahip olan araç tamamen çalışır durumda.

Elektrikli scooter'dan alınan küçük elektrik motoruyla çalışan otomobil, 24 voltluk.