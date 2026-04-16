İskoçya’nın en kuzey ucunda yer alan Wick kasabası, devasa bir mühendislik operasyonuna sahne oldu. Enerji devi RWE tarafından inşa edilen Golticlay rüzgar santrali için getirilen 73 metrelik devasa bir türbin kanadı, kasabanın dar sokaklarından geçebilmesi için özel bir yöntemle taşındı.

Wick Limanı’ndan yola çıkan dev kanat, "blade lifter" (kanat kaldırıcı) adı verilen 14 tekerlekli özel bir römork yardımıyla dik konuma getirilerek binaların arasından santimetrelerle ölçülebilecek bir hassasiyetle ilerledi.

POLİSLER ESKORTLUK ETTİ

Polis eskortu ve destek araçları eşliğinde gerçekleştirilen bu sıra dışı sevkiyat, rüzgar hızının saniyede dokuz metrenin altında olduğu güneşli bir havada yapıldı. Kasaba sakinleri, "dünyanın en kısa sokağı" olarak bilinen Ebenezer Place üzerinden geçen ve çatıların üzerinde dev bir anıt gibi yükselen kanadın geçişini meraklı gözlerle takip etti.

Bazı vatandaşlar bu tarihi anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları ise devasa aracın yol yüzeylerine verebileceği olası hasarlar konusundaki endişelerini dile getirdi.

DAHA SONRA GELENEKSEL ARAÇLARA YÜKLENDİ

Kasaba merkezindeki dar geçişi başarıyla tamamlayan dev parça, yerleşim yerinden çıktıktan sonra daha geleneksel römorklara aktarılarak 16 mil uzaklıktaki şantiye alanına doğru yoluna devam etti.

Temmuz ayına kadar toplam 33 kanadın daha benzer yöntemlerle sevk edilmesini planlayan yetkililer, operasyon süresince trafik akışının aksamaması ve özellikle bölgedeki hastaneye acil erişimin kesilmemesi için yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

Sürücülerin teslimat günlerinde yaşanabilecek gecikmelere karşı hazırlıklı olmaları istenirken, sevkiyat güzergahı boyunca geçici park yasakları uygulanmaya devam ediyor.