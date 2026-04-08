Uzun yıllar boyunca paleontologlar, dinozorların büyük ölçüde yalnız yaşayan yaratıklar olduğunu düşünüyordu. Kemik fosilleri üzerinden yapılan çıkarımlar, çoğu türün bireysel olarak hareket ettiğini işaret ediyordu. Ancak Kanada’nın Alberta eyaletinde, Dinozor Provincial Park’ta bulunan yeni ayak izleri bu görüşle ciddi şekilde çelişiyor.

Yaklaşık 76 milyon yıl öncesine, Geç Kretase dönemine ait bu izler, farklı dinozor türlerinin aynı bölgede kısa bir zaman aralığında bulunduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 29 metrekarelik küçük bir alanda tespit edilen 13 ayak izi, en az dokuz farklı dinozora ait. Bunların arasında boynuzlu otçul ceratopsianlar, zırhlı ankylosauridler ve dev etobur tyrannosaur türleri yer alıyor.

En dikkat çekici detay ise, beş ceratopsian izinin aynı yöne ve birbirine paralel şekilde ilerlemesi. Bu düzen, aynı türden bireylerin grup halinde hareket ettiğini güçlü bir şekilde işaret ediyor. Ankylosaur izleri ise ceratopsianların yolunu kesişiyor; yani iki farklı otçul türünün aynı güzergâhı kısa süre içinde kullandığı anlaşılıyor. Tyrannosaur izleri ise işin daha heyecanlı (ve biraz ürkütücü) kısmını oluşturuyor. Büyük boyutları ve şekilleri sayesinde kolayca ayırt edilen bu izler, etoburların otçul sürüsünü takip ediyor olabileceğini düşündürüyor. Ancak araştırmacılar, tyrannosaurların tam olarak aynı anda mı geçtiğini yoksa bir süre sonra mı bölgeden geçtiğini kesin olarak söyleyemiyor.

Keşfi fark eden Dr. Phil Bell, "Bu izler sayesinde dinozorların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu çok daha iyi anlayacağız" diyor. Royal Tyrrell Müzesi’nden Dr. Caleb Brown da parkın hâlâ yeni sürprizler barındırdığını vurguluyor.

Bulgular, PLOS ONE dergisinde yayımlandı ve ayak izlerinin davranışları anlamada kemik fosillerinden ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.