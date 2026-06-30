Buna rağmen Yanjin'de yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Sınırlı yerleşim alanı nedeniyle şehir yatay yerine nehir boyunca uzanırken, binalar da dar alandan en verimli şekilde yararlanabilmek için çok katlı olarak inşa ediliyor.

ŞEHRİN EN DAR NOKTASI SADECE 30 METRE

Yanjin'in en dar bölümü yaklaşık 30 metre, en geniş noktası ise yaklaşık 300 metre genişliğe ulaşıyor. Yerleşim alanının büyük bölümü nehir kıyısındaki ince şerit boyunca uzanırken, şehrin iki yakası çok sayıda köprüyle birbirine bağlanıyor.

Düz arazi bulunmadığı için şehir yıllar içinde genişlemek yerine nehir boyunca gelişti. Bugün evler, iş yerleri ve kamu binaları kilometrelerce uzanan dar koridor üzerinde sıralanıyor. Bu sıra dışı görünüm özellikle havadan çekilen görüntülerde daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

SEL RİSKİNE KARŞI YÜKSEK KOLONLAR ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Şehrin içinden geçen Nanxi Nehri, yağışlı dönemlerde hızla yükselerek taşkın riski oluşturabiliyor. Bu nedenle nehir kenarındaki birçok bina, olası su baskınlarına karşı yüksek beton kolonlar üzerine inşa edildi.

Yanjin aynı zamanda dik yamaçları nedeniyle heyelan riskiyle de karşı karşıya bulunuyor. Buna rağmen şehirde günlük yaşam kesintisiz devam ediyor. Dağlarla nehir arasına sıkışan sıra dışı yerleşim düzeni sayesinde Yanjin, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan drone görüntüleriyle dünyanın en dikkat çeken şehirlerinden biri haline geldi.