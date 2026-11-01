Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, Stuttgart'a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Reutlingen kentinde bulunan Spreuerhofstraße, iki bina arasındaki dar bir aralık görünümüne sahip olmasına karşın resmi olarak kamuya açık bir cadde statüsü taşıyor. 9 ve 11 numaralı binalar arasında uzanan sokak, 3,8 metrelik toplam uzunluğu ve 31 ila 50 santimetre arasında değişen genişliğiyle dünya genelinde benzeri olmayan bir kentsel mülkiyet yapısını temsil ediyor.

YANGIN FELAKETİNDEN SONRA YAPILDI

Tarihi geçidin ortaya çıkışı, 1726 yılında Reutlingen'in büyük bir bölümünü tahrip eden tarihi yangın felaketine dayanıyor. Felaketin ardından kentin yeniden inşası sürecinde binalar arasındaki yangın emniyet mesafelerine uyulmaması sebebiyle yapılar birbirine bitişik nizamda inşa edildi. İki mesken arasında kalan dar koridor, uzun yıllar boyunca belirsiz bir mülkiyet durumunda kaldı. Söz konusu aralık, 1820 yılında bir şehir yetkilisinin geçitten şahsen geçerek tutanak tutmasının ardından resmen kamuya açık yol statüsüne alındı. Günümüzde Reutlingen kent idaresinin resmi tapu ve kadastro kayıtlarında 77 numarayla tescilli bir cadde olarak yer alan geçidin her iki girişinde, Almanca ve İngilizce bilgilendirme tabelaları bulunuyor.

GUINNESS REKORUYLA GELEN BÜYÜK İLGİ

Spreuerhofstraße, Guinness Dünya Rekorları heyeti tarafından Şubat 2006'da yerinde yapılan resmi ölçümler sonucunda "dünyanın en dar sokağı" ilan edildi. Çoğu yetişkinin ancak yan dönerek geçebildiği sokak, uluslararası alanda yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olmaya başladı.

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı bilgilere göre, tescilli sokak bölge halkı arasında zamanla yerel bir kilo kontrol ölçütüne dönüştü. Kent sakinlerinin aralıktan rahatça geçebilmeyi hedefleyen bir sembolik eşik olarak sokağı kullandığı kaydedildi.

UNVANIN KAYBEDİLMESİNİ ÖNLEYEN RESTORASYON KARARI

Geçtiğimiz yıllarda 9 numaralı tarihi yapının ahşap taşıyıcı kirişlerinin su alması ve neme maruz kalarak şişmesi, sokağın varlığını doğrudan tehdit etti. Binanın dış duvarının geçide doğru bombe yapmasıyla birlikte, baş hizasındaki genişlik 31 santimetrenin de altına indi. Geçişin tamamen imkânsız hale gelmesi durumunda sokağın yürünebilir yol vasfını yitireceği ve Guinness unvanının iptal edileceği tespit edildi.

Kentsel mirasın korunması amacıyla Reutlingen Belediyesi teknik ekipleri inceleme başlattı. Binanın tamamen yıkılması durumunda sokağın genişliğinin açılacağı ve dünya rekorunun kaybedileceği değerlendirildi. Yetkililer, binayı yıkmak yerine özel bir mühendislik müdahalesiyle yapının taşıyıcı sistemini güçlendirerek sabitleme yolunu seçti. Gerçekleştirilen operasyonla hem tarihi mesken muhafaza edildi hem de sokağın küresel tescili güvence altına alındı.