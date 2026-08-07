ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Grimes County'de inşa edilecek "Terafab" adı verilen gelişmiş yarı iletken üretim kompleksi için ilk etapta 16,8 milyar dolarlık dev bir bütçe ayrılırken, mayıs ayındaki resmi başvurulara göre çok aşamalı inşaat sürecinin tamamlanmasıyla toplam yatırımın 119 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Mevcut küresel çip arzı ile SpaceX ve Tesla'nın önümüzdeki yıllarda gereksinim duyacağı 1 teravatın üzerindeki hesaplama gücünü karşılamak üzere tasarlanan dev tesis hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Elon Musk, Terafab'ın açık ara "dünyanın en büyük ve en değerli binası" olacağını belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre 9,2 milyon metrekareyi aşan devasa bir üretim alanına sahip olacak bu yapının, büyüklük bakımından yaklaşık 50 adet Pentagon binasına denk olduğu ifade ediliyor. İleri seviye mantık ve bellek çiplerinin üretim, paketleme ve test süreçlerini tek çatı altında birleştirecek dikey entegre yapının, yeni nesil işlemcilerin geliştirilme sürecini önemli ölçüde hızlandırması hedefleniyor.

Tesiste üretilecek çiplerin; Tesla'nın Optimus insansı robotları, Cybercab otonom araçları, SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezleri ile yapay zeka çıkarımı için optimize edilen özel sistemlerde kullanılacağı bildirildi. Projede Intel'in de iş birliğiyle yer alacağı belirtilirken, Tesla'nın bu devasa yatırımın öncüsü niteliğindeki araştırma tesisinin inşasına nisan ayında Giga Texas kampüsünün North Campus bölümünde başladığı kaydedildi.