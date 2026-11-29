Küresel otomotiv sektöründe elektrikli ve hibrit araçlara geçiş süreci hızlanırken, piyasa değeri en yüksek otomobil üreticileri listesinde Çinli markaların yükselişi dikkat çekiyor.

Orta Doğu’daki gerilimlerin Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerde yarattığı aksaklıklar ve artan enerji maliyetleri, tüketicileri alternatif yakıtlı araçlara yönlendiriyor. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre ekim ayında dünya genelinde 2,09 milyon elektrikli araç satılırken, satışlar bir önceki aya kıyasla yüzde 3 gerilese de yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

CompaniesMarketCap tarafından 27 Kasım itibarıyla derlenen verilere göre, ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomotiv şirketi unvanını korudu.

Zirve takibinde Japon otomotiv devi Toyota 251,9 milyar dolarlık değeriyle ikinci sırada yer alırken, Çinli üreticiler BYD 104,5 milyar dolarla üçüncü, teknoloji alanındaki gelirlerinin yanı sıra 2024 yılında piyasaya sürdüğü SU7 modeliyle sektöre hızlı bir giriş yapan Xiaomi ise 87,6 milyar dolarla dördüncü sıraya yerleşti.

İlk on sıralamasının devamında ise 72,1 milyar dolarla Ferrari beşinci, 71,9 milyar dolarla General Motors altıncı, 52,9 milyar dolarla Hyundai yedinci, 49,2 milyar dolarla Ford sekizinci, 46,5 milyar dolarla Maruti Suzuki dokuzuncu ve 46,2 milyar dolarla Porsche onuncu sırada kendine yer buldu.

FORD OTOSAN VE TOFAŞ LİSTEDE

Dünyanın en değerli 50 otomotiv şirketinin sıralandığı küresel listede Türkiye’den de iki dev üretici yer almayı başardı. Buna göre Ford Otosan 4,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 40’ıncı otomotiv şirketi olurken, Tofaş ise 2,5 milyar dolarlık değeriyle 47’nci sıradan listeye giriş yaptı.

Sektördeki dönüşümün dengeleri nasıl değiştirdiğini ortaya koyan ilk 50 listesinin yüzde 32’sini tek başına Çinli firmalar oluşturdu. Şirketlerin ülkelere göre dağılımında Çin 16 firmayla açık ara lider konumda bulunurken, Çin'i 8 firmayla Japonya, 6 firmayla ABD, 5 firmayla Hindistan ve 4 firmayla Almanya izledi. Güney Kore, Tayvan ve Türkiye listeye ikişer firmayla girerken; İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam ise birer üreticiyle temsil edildi.

Elektrikli araç teknolojilerine yapılan dev yatırımlar küresel rekabeti yeniden şekillendirirken, geleneksel otomotiv devleri de yeni nesil modeller ve sürücüsüz araç sistemleriyle pazar paylarını korumaya çalışıyor.