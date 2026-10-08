The Motley Fool'un 2 Ekim 2026 tarihli verilerine dayandırdığı yeni sıralama, temel tüketim ürünleri sektöründeki devlerin güncel piyasa değerlerini ortaya koydu. Perakende, gıda, içecek, kozmetik ve kişisel bakım alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı listede, küresel ölçekte tanınan markalar milyarlarca dolarlık değerleriyle öne çıktı. Sektörün köklü kuruluşları, yüzlerce milyar dolarlık piyasa değerleriyle sıralamada kendilerine yer buldu.

Listenin zirvesinde, 827,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD'li perakende devi Walmart bulunuyor. 1962 yılında Sam Walton tarafından kurulan şirket, 19 ülkede 10 bin 900'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2,1 milyon kişiye istihdam sağlayan Walmart'ın son 12 aylık geliri 735,8 milyar dolar, brüt kârı ise 185,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Walton ailesi, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 45'ini elinde bulunduruyor.

İkinci sırada, 408,09 milyar dolarlık piyasa değeriyle Costco Wholesale yer alıyor. 1983 yılında kurulan şirket, üyelik sistemiyle faaliyet gösteren mağazacılık modeliyle dikkat çekiyor. 2025 yılı faaliyet raporuna göre 81 milyon ücretli üyesi bulunan Costco, üyelik gelirleri sayesinde faaliyet giderlerinin büyük bölümünü karşılayabiliyor. Şirketin son 12 aylık geliri 293,6 milyar dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Coca-Cola ise 368,51 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. 1886 yılında kurulan şirketin portföyünde Sprite, Minute Maid, Dasani ve Powerade gibi markaların da aralarında bulunduğu 200'den fazla marka yer alıyor. Ürünleri 200'den fazla ülkede satılan Coca-Cola'nın içeceklerinden dünya genelinde her gün yaklaşık 2,2 milyar porsiyon tüketiliyor.

Dördüncü sırada, 336,83 milyar dolarlık piyasa değeriyle Procter & Gamble bulunuyor. 1837 yılında kurulan ABD merkezli şirket, Ariel, Pampers, Gillette ve Bounty gibi markaları bünyesinde barındırıyor. 180'den fazla ülkede tüketicilere ulaşan şirketin yaklaşık 104 bin çalışanı var. Procter & Gamble'ın son 12 aylık geliri 87 milyar dolar, brüt kârı ise 43,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Beşinci sırada, 292,18 milyar dolarlık piyasa değeriyle Philip Morris International yer alıyor. Marlboro, Parliament, L&M ve Chesterfield gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin son 12 aylık geliri 42,6 milyar dolara ulaştı. Geleneksel sigara üretiminin yanı sıra dumansız ürünlere de yatırım yapan şirket, küresel tütün pazarının en büyük kuruluşları arasında bulunuyor.

Altıncı sıradaki L'Oréal, 223,31 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. 1909 yılında saç boyası üretimiyle faaliyetlerine başlayan Fransız devi, bugün dünyanın en büyük kozmetik üreticisi konumunda. 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 36'dan fazla markaya sahip L'Oréal'in son 12 aylık geliri 51,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yedinci sırada, 171,97 milyar dolarlık piyasa değeriyle PepsiCo yer alıyor. ABD merkezli gıda ve içecek devi, Pepsi, Doritos, Gatorade, Quaker Oats ve Rockstar gibi markaların sahibi. 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren şirketin son 12 aylık geliri 96,9 milyar dolara ulaştı. PepsiCo'nun yıllık satış geliri 1 milyar doları aşan 20'den fazla markası bulunuyor.

Sekizinci sıradaki Anheuser-Busch InBev, 144,59 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Budweiser, Corona ve Michelob ULTRA gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, 150 ülkede 500'den fazla markayla faaliyet gösteriyor. Son 12 aylık geliri 62,6 milyar dolar olan şirket, küresel içecek sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

Dokuzuncu sırada, 128,57 milyar dolarlık piyasa değeriyle Unilever bulunuyor. Dove, Axe ve Vaseline gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan İngiliz şirketi, 1929 yılında kuruldu. Özellikle kişisel bakım, güzellik ve ev bakım ürünleriyle küresel pazarda önemli bir konuma sahip olan Unilever'in son 12 aylık geliri 57 milyar dolara ulaştı. Şirket, son dönemde güzellik ve kişisel bakım alanlarına daha fazla odaklanmak amacıyla faaliyetlerinde yeniden yapılanmaya gidiyor.

Listenin son sırasında, 113,27 milyar dolarlık piyasa değeriyle British American Tobacco yer alıyor. 1902 yılında kurulan İngiliz şirketi, Lucky Strike, Dunhill, Camel ve Newport gibi markaları bünyesinde bulunduruyor. Son 12 aylık geliri 34,1 milyar dolar olarak kaydedilen şirket, geleneksel tütün ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlere yönelik yatırımlarıyla da faaliyetlerini sürdürüyor.