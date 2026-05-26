Dubai, lüksün sınırlarını zorlamaya devam ediyor ancak bu kez sahnede pırlantalar değil, rakamlar vardı. Şehirde düzenlenen "Most Noble Numbers" yardım müzayedesi, sadece bir satış etkinliği değil, aynı zamanda bir prestij ve hayırseverlik yarışına dönüştü.

SANİYELER İÇİNDE DEĞERİ MİLYON TL OLDU

Gecenin en dikkat çekici anı, 058-7777777 numaralı hattın açık artırmaya çıktığı anlardı. Sadece 1.2 milyon TL gibi (Dubai standartlarına göre) mütevazı bir başlangıç fiyatıyla sunulan bu özel numara, salondaki heyecanla birlikte saniyeler içinde devleşti. Tekliflerin ardı arkası kesilmedi ve nihayetinde tam 40 milyon TL bedelle yeni sahibine ulaştı. Benzer şekilde, beş rakamından oluşan bir başka hat da milyon dolarlık kulübe adını yazdırdı.

Dubai kültüründe bir otomobilin markası kadar, üzerindeki plaka da sahibinin kimliğini fısıldar. Bu yüzden gecede sadece telefonlar değil, kısa haneli plakalar da rekor kırdı. "O66" ve "X63" gibi nadide kodlar, her biri 50 milyon TL barajını aşan fiyatlarla alıcı buldu. Bu kısa ve akılda kalıcı kombinasyonlar, bölgede birer "taşınmaz mülk" kadar değerli görülüyor.

GELEN PARA YARDIM İÇİN BAĞIŞLANDI

Peki, insanlar bir telefon numarasına neden bir malikane parası öder? Bu sorunun cevabı Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un vizyonunda gizli. Bu gösterişli harcamaların tamamı aslında dev bir insani yardım projesine hizmet ediyor.

Gecenin sonunda toplanan ve 425 milyon TL’yi aşan devasa meblağ, dünya çapındaki açlıkla mücadele ve insani yardım projelerine aktarılmak üzere fona devredildi. Yani bu müzayede, lüks tutkusunun küresel bir iyilik hareketine dönüştüğü bir köprü oldu.