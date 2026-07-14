Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında bulunan, su altında kalmış bir volkanik kraterde yüksek miktarda altın üreten hidrotermal kaynaklar ("siyah bacalar") ve hidrotermal tepeler keşfedildi. Bilimsel yayın organı ScienceAlert'ta yer alan habere göre, söz konusu kraterdeki altın konsantrasyonunun bugüne kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Şizuoka, Vaseda ve Tokyo üniversitelerinden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, başkent Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki hidrotermal alanlardan kayaç örnekleri toplandı. "İkincil iyon kütle spektrometrisi" adı verilen ve çok küçük miktarlardaki elementlere karşı yüksek hassasiyet gösteren yöntemle yapılan analizlerde, bölgede yüksek saflıkta gizli altın yatakları tespit edildi.

GÖRÜNMEZ ALTIN PARÇACIKLARI ÜRETİYOR

Araştırmacılar, bu hidrotermal kaynakların çıplak gözle görülebilen küçük altın taneciklerinin yanı sıra, mikroskopla dahi fark edilemeyen ve "görünmez altın" olarak adlandırılan nanoparçacıklar ürettiğini saptadı.

Elde edilen verilere göre altın, halk arasında sarı rengi ve parlaklığı nedeniyle "aptal altını" olarak bilinen bir demir-kükürt minerali olan piritin içerisinde yer alıyor. Altının, pirit mineralinin içinde bağımsız nanoparçacıklar halinde veya doğrudan mineralin kimyasal yapısına entegre olmuş tekil atomlar şeklinde bulunduğu kaydedildi. Bilim insanları, bu su altı kraterindeki piritin dünyadaki en yüksek altın oranına sahip olduğunu ve bölgenin Japonya'daki diğer altın yataklarına kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunduğunu açıkladı.

ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Deniz yataklarındaki bu tür "görünmez altınların" ekonomik ve verimli bir şekilde çıkarılmasına yönelik yöntem arayışları küresel düzeyde devam ediyor. Daha önce Papua Yeni Gine kıyılarında başlatılan bir su altı madenciliği girişimi, projeyi yürüten şirketin yaşadığı mali sorunlar ve çevre örgütlerinin protestoları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkesinin derin deniz madenciliği projelerine yönelik uyguladığı moratoryumu (erteleme kararını) sürdürdüğünü; bazı Pasifik ülkelerinin de bu moratoryumu 2030 yılına kadar destekleme kararı aldığını açıkladı. Japonya ise siyasi ve çevresel kaygılara rağmen derin deniz madenciliği alanındaki araştırmalarına devam ediyor. Çalışmanın yapıldığı Higashi-Aogashima hidrotermal alanlarının, yeni analiz sonuçlarına göre tahmin edilenden çok daha fazla altın barındırdığı belirtildi.