Maksimum derinliği 1.620 metreye ulaşan Baykal Gölü, devasa boyutlarıyla dikkat çekti. Bu derinlik, Manş Denizi’nin yaklaşık on katına, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’nın ise iki katına tekabül ediyor. Gölün bu denli derin olmasının temel nedeni, yer kabuğunun sürekli birbirinden ayrıldığı bir fay vadisinde konumlanması olarak açıklandı. Uzmanlar, bölgedeki tektonik aktivite sürdüğü müddetçe gölün derinleşmeye devam edeceğini bildirdi.

25 MİLYON YILLIK DÜNYA MİRASI

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Baykal Gölü, yaklaşık 25 milyon yıl önce oluştu ve dünyanın en eski gölü unvanını kazandı. Yeryüzündeki tüm tatlı su rezervinin beşte birini tek başına barındıran göl, küresel su dengesi açısından hayati önem taşıyor. Devasa su kütlesi, hem yaşı hem de izole konumu sayesinde biyolojik çeşitlilik açısından eşsiz bir laboratuvar niteliği kazandı.

SADECE BU BÖLGEYE ÖZGÜ ENDEMİK TÜRLER

Gölün binlerce yıldır izole kalması, dünyada başka hiçbir yerde rastlanmayan endemik türlerin evrimleşmesine olanak sağladı. Bu türler arasında dünyanın tek tatlı su fok balığı olan "Baykal foku" (nerpa) öne çıkıyor. Ayrıca gölün derin sularında yaşayan, şeffaf ve pulsuz yapısıyla bilinen "Baykal yağ balığı" (golomyanka), bölgedeki faunanın en ilginç üyelerinden biri olarak kaydedildi.

Bilim insanları, Baykal Gölü'nün sahip olduğu bu devasa tatlı su rezervinin ve endemik canlı türlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Tektonik yapısı nedeniyle her yıl genişlemeye ve derinleşmeye devam eden göl, yer kürenin jeolojik geçmişine ve geleceğine dair veriler sunmaya devam ediyor. Bölgedeki koruma çalışmaları, uluslararası standartlarda ve sıkı denetimler altında yürütülüyor.