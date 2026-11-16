Meksika'nın Chetumal Körfezi'nde ölçüm yapan deniz bilimciler, "Taam Ja'" adı verilen sualtı obruğunun deniz seviyesinin tam 420 metre altına kadar indiğini belirledi. Tabanına henüz ulaşılamayan yapının, dünyanın bilinen en derin mavi deliği olduğu açıklandı.

ÖLÇÜM KABLOLARI TABANA ULAŞMAYA YETMEDİ

Yucatan Yarımadası açıklarında gerçekleştirilen saha çalışmalarında, obruğun derinliğini saptamak amacıyla özel ölçüm cihazları kullanıldı. Deniz bilimciler tarafından yapılan ölçümlerde 420 metre derinliğe kadar inildi. Ancak araştırmacıların kullandığı ölçüm kablolarının uzunluğu bu noktada yetersiz kaldı. Kablo mesafesinin yetmemesi nedeniyle obruğun tabanına henüz ulaşılamadığı bildirildi.

ÖNCEKİ REKORU 119 METRE FARKLA GERİDE BIRAKTI

Elde edilen son veriler, deniz bilimi kayıtlarındaki sıralamayı değiştirdi. Daha önce dünyanın en derin mavi deliği unvanı, Güney Çin Denizi'nde yer alan ve 301 metre derinliğe sahip olan Ejderha Deliği'ne aitti. Meksika açıklarındaki "Taam Ja'" obruğu, 420 metrelik ölçümüyle Ejderha Deliği'ni 119 metre farkla geçerek dünyanın bilinen en derin sualtı obruğu olarak kayıtlara geçti.

Bölgedeki incelemelerini sürdüren bilim insanları, obruğun yapısına ilişkin yeni bulgular paylaştı. Araştırmacılar, sualtı obruğunun derinliklerinde birbirine bağlı gizli sualtı mağara ağlarının bulunabileceğini duyurdu.