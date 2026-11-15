İsviçre'de 2017 yılında hizmete açılan Stoosbahn Füniküleri, yüzde 110 eğimle dünyanın en dik raylı sistemi unvanını taşıyor. Yaklaşık 47,7 derecelik bu dik tırmanış sırasında yolcuların koltuklarından kayıp düşmesini engellemek için trenin silindirik vagonları kendi ekseni etrafında otomatik olarak dönüyor.

VAGONLAR NEDEN VARİL ŞEKLİNDE TASARLANDI?

İsviçre Alpleri'ndeki Stoos köyüne ulaşım sağlayan hatta standart tren vagonları kullanılmıyor. Neredeyse dikey sayılabilecek eğimde yolcuların öne doğru kayıp devrilmesi riski bulunuyor. Mühendisler bu durumu önlemek amacıyla yolcu kabinlerini silindirik birer varil formunda tasarladı.

YÜZDE 110 EĞİMLE 1300 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKIYOR

2017 yılında seferlerine başlayan Stoosbahn Füniküleri, deniz seviyesinden 1.300 metre rakımlı Stoos köyüne erişim sağlıyor. Hat, yüzde 110'luk ve yaklaşık 47,7 dereceye denk gelen eğimiyle dünyanın en dik raylı sistemi olarak biliniyor.

YOLCU KABİNLERİ YERE PARALEL KONUMU NASIL KORUYOR?

Tren dik yamaca tırmanmaya başladığı anda vagonlardaki dengeleme mekanizması devreye giriyor. Her bir yolcu kabini, eğim arttıkça kendi ekseni etrafında otomatik olarak dönüyor. Bu sistem sayesinde kabin zemini yolculuğun her saniyesinde yere tam paralel ve yatay konumda sabit kalıyor.