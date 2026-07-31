Global Firepower 2026, Military Today ve The Defense Watch verileri doğrultusunda hazırlanan raporda; eğitim zorluğu, operasyonel başarı ve fiziki şartlara göre dünyanın en disiplinli birlikleri sıralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) listenin 4. sırasında gösterilirken, Birleşik Krallık'a bağlı SAS ilk sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN DİSİPLİNLİ 10 ASKERİ BİRLİĞİ HANGİLERİ?

Yayımlanan raporda "Operasyonel Hazırlık ve Eğitim Zorluğu" standartlarına göre ilk 10'a giren askeri birlikler şu şekilde sıralandı:

1-SAS (Special Air Service) – Birleşik Krallık

2-Navy SEALs – ABD

3-Alpha Group – Rusya

4-Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) – Türkiye

5-GIGN – Fransa

6-KOPASSUS – Endonezya

7-JTF2 – Kanada

8-MARCOS – Hindistan

9-SSG (Special Services Group) – Pakistan

10-JW GROM – Polonya

TÜRK ÖZEL KUVVETLERİ LİSTEDE NASIL YER ALDI?

Türk Özel Kuvvetleri'nin listenin 4. sırasında gösterilmesinde 3,5 yıla yayılan uzmanlık kursları, "Güven Atışı" eğitimi ve aktif sahadaki operasyonel tecrübesi belirleyici oldu. Raporda, Bordo Berelilerin Suriye ve Irak'taki saha deneyimlerinin yanı sıra modern savunma teknolojilerini operasyonlara entegre etme kabiliyetine dikkat çekildi.

GLOBAL FIREPOWER 2026 RAPORUNDA TÜRKİYE'NİN KONUMU NE OLDU?

145 ülkenin askeri kapasitesinin değerlendirildiği Global Firepower 2026 raporunda, Türkiye'nin askeri güç sıralamasındaki yükselişi kaydedildi. Yerli savunma sanayii projeleri, SİHA teknolojileri ve artan operasyonel kapasitenin TSK'nın küresel ölçekteki askeri gücünü doğrudan artırdığı ifade edildi.