Uluslararası savunma kuruluşlarının 2026 yılına ilişkin yayımladığı analizlerde, dünyanın en disiplinli ve en seçkin askeri birlikleri sıralandı. Eğitim süreçlerinin zorluğu, operasyonel kabiliyet, görev başarısı ve personel disiplini gibi birçok kriterin dikkate alındığı listede, Türk Özel Kuvvetleri'nin (Bordo Bereliler) üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

2026'nın en disiplinli 10 askeri birliği şu şekilde sıralandı:

SAS (Special Air Service) – Birleşik Krallık

2. Navy SEALs – ABD

3. Alpha Group – Rusya

4. Bordo Bereliler (Türk Özel Kuvvetleri) – Türkiye

5. GIGN – Fransa

6. KOPASSUS – Endonezya

7. JTF2 – Kanada

8. MARCOS – Hindistan

9. SSG (Special Services Group) – Pakistan

11. 10. JW GROM – Polonya

BORDO BERELİLER 4. SIRADA

Listenin ilk sırasında, modern özel kuvvetlerin öncülerinden kabul edilen İngiltere'nin SAS birliği yer aldı. ABD'nin Navy SEALs ekibi ise son derece ağır fiziksel ve psikolojik eğitim süreçleriyle ikinci sırada gösterildi. Rusya'nın Alpha Group birliği üçüncü sırada yer alırken, Türk Bordo Berelileri dünyanın en seçkin dört özel kuvveti arasına girmeyi başardı.

Fransa'nın GIGN birliği rehine kurtarma ve terörle mücadele operasyonlarındaki başarısıyla öne çıkarken, Endonezya'nın KOPASSUS birliği zorlu orman şartlarında uyguladığı eğitimlerle listeye girdi. Kanada'nın JTF2, Hindistan'ın MARCOS, Pakistan'ın SSG ve Polonya'nın JW GROM birlikleri de disiplin, eğitim seviyesi ve operasyonel hazırlıklarıyla ilk 10 içerisinde kendilerine yer buldu.

EĞİTİM VE DİSİPLİN ESAS ALINDI

Sıralamanın hazırlanmasında askeri güçten ziyade birliklerin eğitim standartları, görevlere hazırlık seviyesi, disiplin anlayışı ve operasyonel performansları esas alındı.

Değerlendirme Global Firepower 2026 verileri, Military Today analizleri ile The Defense Watch tarafından yayımlanan "Operasyonel Hazırlık ve Eğitim Zorluğu" raporlarında yer alan kriterler doğrultusunda oluşturuldu.