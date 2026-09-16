Çin’in Hunan eyaletinde bulunan Tianmen Dağı Yolu, yaklaşık 200 metre rakımdan başlayarak 1.300 metreye kadar yükseliyor. 1998’de yapımına başlanan ve 2005’te tamamlanan yol, dağın dik yamaçları boyunca art arda gelen keskin virajlarla ilerliyor.

11 KİLOMETREDE 99 KESKİN VİRAJ

Tianmen Dağı Yolu’nun en dikkat çeken özelliğini 11 kilometrelik mesafe boyunca sıralanan 99 keskin viraj oluşturuyor. Dağlık arazide sürekli yön değiştiren güzergâh, sürücüler için yüksek dikkat ve kontrol gerektiriyor. Yolun zorlu yapısı nedeniyle güzergahta kamyon trafiği sınırlı kalırken, turistleri taşıyan otobüslerin direksiyonunda bölgeyi yakından tanıyan deneyimli sürücüler görev yapıyor.

YOLUN YAPIMI NEDEN 7 YIL SÜRDÜ?

1998 ile 2005 yılları arasında inşa edilen yol için 100 milyon yuanı aşan yatırım yapıldı. İnşaat sürecinde dik uçurumlar ve dağın zorlu arazi koşulları nedeniyle çalışmalar 7 yıldan fazla sürdü. Güzergâh, dağın doğal yapısına uyum sağlayacak şekilde keskin dönüşler ve yükselen bölümlerle tasarlandı.

‘CENNETE GİDEN YOL’ OLARAK BİLİNİYOR

Tianmen Dağı Yolu, kıvrımlı yapısı nedeniyle “Cennete Giden Yol” adıyla anılıyor. Dağın yamacından yükselen yolun görünümü, Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan ejderha figürüne de benzetiliyor. Güzergâhın sonunda bölgenin önemli doğal oluşumlarından “Cennet Kapısı” bulunuyor. 130 metreden yüksek doğal kaya kemerine 999 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.

Tianmen Dağı’nda karayolunun yanı sıra dünyanın en uzun teleferiklerinden biri olarak gösterilen Tianmen Dağı teleferiği de bulunuyor. Dağın zirvesindeki cam yürüyüş yolları, teleferik ve 99 virajlı dağ yolu, Tianmen Dağı’nı Çin’in uluslararası ziyaretçi çeken turizm noktalarından biri haline getirdi.