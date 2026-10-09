Dünyanın en dost canlısı şehirleri, Condé Nast Traveller tarafından düzenlenen 2026 Okuyucu Ödülleri kapsamında belirlendi. Gezginlerin seyahat ettikleri şehirlerde karşılaştıkları misafirperverliği değerlendirdiği araştırmada, yerel halkın ziyaretçilere yaklaşımı ve seyahat deneyimleri dikkate alındı. Her şehrin 100 üzerinden puanlandığı listede Avustralya'nın Melbourne kenti ilk sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN DOST CANLISI ŞEHRİ MELBOURNE OLDU

Avustralya'nın Melbourne kenti, 98,52 puanla dünyanın en dost canlısı şehri seçildi. Kentin sanat yaşamı, Avrupa mimarisini andıran yapıları, gelişmiş kafe kültürü ve toplu ulaşım olanakları değerlendirmelerde öne çıktı. Avustralya'dan Perth de 97,28 puanla altıncı sırada yer alarak ülkenin ilk 10'a giren ikinci şehri oldu.

Portekiz'in Porto kenti, 98,33 puanla listenin ikinci sırasında yer aldı. Restoran kültürü ve yerel halkın ziyaretçilere yaklaşımıyla öne çıkan Porto'yu, 97,94 puanla Güney Kore'nin başkenti Seul takip etti. Portekiz'in başkenti Lizbon ise 97,50 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Geçen yıl sekizinci sırada bulunan Lizbon, böylece dört basamak ilerledi.

DÜNYANIN EN DOST CANLISI 10 ŞEHRİ

Condé Nast Traveller'ın 2026 Okuyucu Ödülleri kapsamında hazırladığı sıralamada dünyanın en dost canlısı şehirleri ve aldıkları puanlar şöyle:

Melbourne, Avustralya – 98,52 puan Porto, Portekiz – 98,33 puan Seul, Güney Kore – 97,94 puan Lizbon, Portekiz – 97,50 puan Amsterdam, Hollanda – 97,35 puan Perth, Avustralya – 97,28 puan Jaipur, Hindistan – 96,67 puan Buenos Aires, Arjantin – 96,37 puan Bangkok, Tayland – 96,16 puan Cape Town, Güney Afrika – 96,00 puan

ŞEHİRLERİN DOST CANLISI OLDUĞU NASIL BELİRLENDİ?

Sıralama, gezginlerin ziyaret ettikleri şehirlerde yaşadıkları deneyimlere ilişkin değerlendirmeleri üzerinden hazırlandı. Katılımcılar, yerel halkın yol tarifi konusunda yardımcı olması, restoranlarda iletişim kurma kolaylığı ve ziyaretçilere gösterilen misafirperverlik gibi unsurları dikkate aldı. Her destinasyona 100 üzerinden puan verildi ve en yüksek değerlendirmeyi alan şehirler sıralamaya girdi.

GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ İLK 10'A GİREMEDİ

Bir önceki yıl listenin zirvesinde bulunan Ekvador'un başkenti Quito, 2026 sıralamasında ilk 10 arasında yer almadı. Geçen yılın ilk 10 şehrinden yalnızca Lizbon ve Cape Town bu yıl da listede kendine yer buldu. Avrupa, Asya, Güney Amerika, Afrika ve Okyanusya'dan şehirlerin bulunduğu yeni sıralamada Melbourne birinciliğe yükseldi.