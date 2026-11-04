Kaliforniya'daki SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı bünyesinde yer alan 3,2 kilometre uzunluğundaki doğrusal hızlandırıcı tüneli, standart inşaat yöntemlerinin tamamen dışına çıkılarak hayata geçirildi. Lazer gibi doğrusal ilerleyen elektron demetinin tavan panellerine çarpmasını önlemek amacıyla yapı, Dünya'nın küresel kavisini takip etmek yerine uzay boşluğuna teğet uzanan kusursuz bir doğru üstüne oturtuldu.

DÜNYA'NIN 80 SANTİMETRELİK KAVİSİ DÜZ HATTIN ÖNÜNE NASIL GEÇTİ?

Gezegenin küresel geometrisi sebebiyle 3,2 kilometrelik bir mesafede yer kabuğu yaklaşık 80 santimetrelik aşağı yönlü bir kavis yapar. Geleneksel su terazisi mantığıyla inşa edilecek bir yapı yer kabuğunun eğrisine uyum sağlayacağı için, içindeki doğrusal elektron demeti birkaç yüz metre sonra tünel tavanına çarparak parçacık deneyini imkansız kılacaktı.

Mühendisler binayı yeryüzüne paralel inşa etmek yerine, Dünya'nın küresel eğriliğini tamamen devre dışı bırakan yapay bir teğet çizgi oluşturdu. Hattın başlangıç noktası zemin seviyesinde tutulurken, ilerleyen kısımlar 80 santimetrelik kavis farkını milimetrik olarak sıfırlayan özel beton ayaklar üzerine oturtuldu.

IŞIK HIZINDAKİ PARÇACIKLAR İÇİN MİLİMETRİK HASSASİYET

Uygulanan teğet mimari sayesinde doğrusal elektron demeti hiçbir fiziki engele takılmadan vakumlu tüp boyunca yol almayı başardı. 3,2 kilometrelik yapay düzlem, küresel bir gezegen yüzeyinde inşa edilmiş en uzun ve en kusursuz doğrusal mühendislik yapısı olarak kayıtlara geçti.