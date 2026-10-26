UNESCO ve Birleşmiş Milletler verileriyle hazırlanan küresel raporda, yetişkin nüfustaki üniversite mezuniyet oranlarına göre dünyanın en eğitimli ülkeleri resmen açıklandı. Ülkelerin sahip olduğu yetişkin mezun oranı ile toplam mezun sayılarının karşılaştırıldığı çalışma, küresel iş gücü ve eğitim profillerini ortaya koydu.

DÜNYANIN EN EĞİTİMLİ ÜLKELERİ LİSTESİNDE HANGİLERİ ÖNE ÇIKTI?

Paylaşılan resmi veriler doğrultusunda yetişkin nüfusunda üniversite bitirme oranı en yüksek ülkeler ve toplam mezun sayıları şu şekilde kaydedildi:

İrlanda: Yüzde 59 (1,6 milyon kişi) Japonya: Yüzde 58 (35,1 milyon kişi) Güney Kore: Yüzde 58 (18 milyon kişi) Birleşik Krallık: Yüzde 55 (19,6 milyon kişi) Lüksemburg: Yüzde 55 (0,2 milyon kişi) Avustralya: Yüzde 54 (7,6 milyon kişi) ABD: Yüzde 52 (93 milyon kişi) İsveç: Yüzde 51 (2,7 milyon kişi) İsrail: Yüzde 51 (2,2 milyon kişi)

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Açıklanan resmi istatistiklere göre Türkiye, yetişkin nüfus içindeki yüzde 28'lik üniversite mezuniyet oranıyla dünya genelinde 37. sırada yer aldı. Ülkedeki toplam yükseköğretim mezunu sayısının ise 13,3 milyon kişi olduğu bildirildi. Türkiye, toplam mezun adedi bakımından birçok Avrupa ülkesinin önünde yer alırken oran bazında listenin orta basamaklarında konumlandı.

YÜKSEKÖĞRETİM VERİLERİNİN EKONOMİ VE KALKINMAYA ETKİSİ

Yetişkin nüfustaki lisans ve lisansüstü mezun oranları, ülkelerin inovasyon kapasitesi, nitelikli iş gücü arzı ve teknolojik rekabet gücünü doğrudan etkileyen ana parametreler arasında bulunuyor. Sıralamada üst basamaklara yerleşen ülkelerin AR-GE yatırımları ve yüksek katma değerli üretim modellerinde belirleyici rol oynadığı kaydediliyor.