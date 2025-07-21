Listenin zirvesinde renkli festivalleri ve hareketli gece hayatıyla İspanya yer aldı. Özellikle Barcelona'nın kültürel atmosferi ve İbiza'daki partiler, ülkeyi eğlencenin başkenti haline getirdi. Ayrıca Batı Avrupa'daki göreve uygun fiyatlar, İspanya'yı turistler için cazip kılıyor.

BREZİLYA VE TAYLAND İLK ÜÇTE

İkinci sıradaki Brezilya yalnızca Rio Karnavalı'yla değil, aynı zamanda "dünyanın en çekici ülkesi" seçilerek de dikkatleri çekti. Üçüncü sıradaki Tayland ise Ko Pha Ngan adasındaki meşhur Dolunay Partileri ve dijital göçebeler için sunduğu özgür yaşam tarzıyla öne çıktı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

Türkiye ise listenin 15'inci sırasında yer alarak küresel sıralamada kendine yer buldu. Ankete katılanlar, Türkiye'nin en eğlenceli yönü olarak Kapalıçarşı atmosferini ön plana çıkardı. Tarih, alışveriş, kültür ve renkli sosyal hayatın iç içe geçtiği bu tarihi çarşı, turistlerin asırlardır gözdesi olmaya devam ediyor...

İşte ilk 20'de öne çıkan diğer ülkeler ve etkinlikler: