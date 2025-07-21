Listenin zirvesinde renkli festivalleri ve hareketli gece hayatıyla İspanya yer aldı. Özellikle Barcelona'nın kültürel atmosferi ve İbiza'daki partiler, ülkeyi eğlencenin başkenti haline getirdi. Ayrıca Batı Avrupa'daki göreve uygun fiyatlar, İspanya'yı turistler için cazip kılıyor.
BREZİLYA VE TAYLAND İLK ÜÇTE
İkinci sıradaki Brezilya yalnızca Rio Karnavalı'yla değil, aynı zamanda "dünyanın en çekici ülkesi" seçilerek de dikkatleri çekti. Üçüncü sıradaki Tayland ise Ko Pha Ngan adasındaki meşhur Dolunay Partileri ve dijital göçebeler için sunduğu özgür yaşam tarzıyla öne çıktı.
İŞTE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI
Türkiye ise listenin 15'inci sırasında yer alarak küresel sıralamada kendine yer buldu. Ankete katılanlar, Türkiye'nin en eğlenceli yönü olarak Kapalıçarşı atmosferini ön plana çıkardı. Tarih, alışveriş, kültür ve renkli sosyal hayatın iç içe geçtiği bu tarihi çarşı, turistlerin asırlardır gözdesi olmaya devam ediyor...
İşte ilk 20'de öne çıkan diğer ülkeler ve etkinlikler:
- 1- İspanya: Domates Festivali
- 2- Brezilya: Rio Karnavalı
- 3- Tayland: Dolunay Partileri
- 4- İtalya: Venedik Karnavalı
- 5- Meksika: Cancun Plajları
- 6- Yunanistan: Mikonos Partileri
- 7- Avustralya: Bondi Plajı ve sörf etkinlikleri
- 8- Portekiz: Lizbon'un gece hayatı
- 9- Yeni Zelanda: Queenstown'da ekstrem spor deneyimleri
- 10- Fransa: Nice Karnavalı ve Riviera festivalleri
- 11- Hollanda: Kral Günü kutlamaları
- 12- Arjantin: Buenos Aires sokakları
- 13- İrlanda: Dublin'deki Temple Bar bölgesi
- 14- Singapur: Sentosa Adası'ndaki eğlence kompleksleri
- 15- Türkiye: Kapalıçarşı
- 16- ABD: Las Vegas
- 17- Kanada: Montreal Uluslararası Caz Festivali
- 18- Kosta Rika: Tamarindo'da sörf
- 19- İzlanda: Mavi Lagü'nde dinlenme ve parti ortamı
- 20- Malezya: Langkawi'nin tropikal plajları.