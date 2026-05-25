Küresel akaryakıt fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara olan talebi zirveye taşırken, sektörün en verimli modeli resmiyet kazandı. Tesla’nın direksiyonsuz ve pedalsız yeni modeli Cybercab, kırdığı enerji tüketimi rekoruyla otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

"DÜNYANIN EN EKONOMİK ARACI"

Tesla’nın merakla beklenen yeni robotaksi modeli Cybercab, 165 Wh/mi enerji tüketim değeriyle resmi olarak dünyanın en ekonomik elektrikli aracı unvanını kazandı. Veriler, Cybercab’in en yakın rakibi konumundaki Lucid Air Pure modelinden yüzde 28 daha az enerji harcadığını ortaya koyuyor.

Tesla Araç Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Moravy tarafından doğrulanan bu rekor rakam, sadece bir pazarlama stratejisi değil, resmi makamlarca onaylanmış bir sertifika değeri taşıyor.

DİREKSİYONU BİLE YOK

Cybercab’in bu sıra dışı verimliliğe ulaşmasının arkasında, geleneksel binek araç formlarının dışına çıkılması yatıyor. İki kişilik küçük bir robotaksi olarak tasarlanan araçta direksiyon, pedal ve ağır güvenlik yapıları bulunmuyor.

ÖNCE YAVAŞ, SONRA HIZLI ÜRETİLECEK

Tesla, bu yüksek verimlilik sayesinde robotaksi filosunun işletme maliyetlerinde rakiplerine karşı büyük bir dominasyon kurmayı hedefliyor. ABD’deki ortalama elektrik fiyatları baz alındığında, Cybercab’in mil başına enerji maliyeti sadece 0,026 dolar seviyesine kadar düşüyor.

Şirketin 30 bin dolarlık satış fiyatı hedefiyle birleşen bu düşük işletme maliyeti, Tesla’nın gelecekteki filo ekonomisi stratejisinin merkezinde yer alıyor. Giga Texas tesislerinde üretimine başlanan aracın, ilk etapta yavaş bir üretim temposuyla banttan ineceği belirtiliyor.