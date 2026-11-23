Bilim dünyasının prestijli yayınlarından Tectonics dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Afrika kıtasının en eski ve en sağlam kara parçalarından birinin derinliklerinde 180 milyon yıldır uykuda olan dev bir çatlağın yeniden aktif hale geldiğini ortaya koydu.

Jeologların bugüne dek sarsılmaz kabul ettiği kıtasal kabuğun içindeki bu hareketlilik, kıtaların milyonlarca yıllık süreçte nasıl parçalandığına dair ezberleri bozuyor.

Her şey Nisan 2017’de Botsvana’nın doğusunda meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremle başladı. Bilim insanlarının büyük bir sismik hareketlilik beklemediği bir bölgede yaşanan bu sarsıntı, 3,7 milyar yıla uzanan kayaçlara ev sahipliği yapan ve dünyanın en eski kıtasal kabuk bloklarından biri olan Kalahari Kratonu’nun merkezini vurdu.

Bu gizemi çözmek için harekete geçen araştırmacılar, Botsvana’nın düz arazisinde 80 kilometre boyunca uzanan ve bir tarafı diğerinden 120 metre daha yüksek bir uçurum oluşturan Khurutshe Fay Hattı’nı mercek altına aldı.

ESKİ BİR YARIK YENİDEN AÇILMAYA BAŞLADI

Fay hattı boyunca açılan hendekleri, su boru hattı kazılarını ve 20 farklı yeraltı sondaj verisini elektriksel direnç tomografisiyle birleştiren ekip, yerin altında üç ana jeolojik katman tespit etti. İncelemeler sonucunda, yaklaşık 180 milyon yıl önce Jura Dönemi’nde kıtanın gerilmesiyle oluşan ancak zamanla uykuya dalan eski bir yarığın, Doğu Afrika Rift Sistemi’nin güneye doğru uyguladığı çekme kuvvetiyle yeniden açılmaya başladığı anlaşıldı.

Üstelik fay hattının son 2,6 milyon yılda biriken genç Kalahari kumlarını da yerinden oynatmış olması, bu jeolojik hareketliliğin yakın dönemde yeniden tetiklendiğini kanıtladı.

Çalışmanın ilk yazarı Botsvana Uluslararası Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacısı Boniface Kgosidintsi, Khurutshe’nin kraton içindeki başarısız kalmış eski yarıklardan biri olduğunu ve günümüzde yeniden canlandığını belirtti.

Columbia Üniversitesi’nden jeolog Folarin Kolawole ise aktif bir levha sınırının beklenmediği sert kratonun tam ortasında meydana gelen bu hareketliliğin, kıtanın en eski temellerinin bile sanıldığı kadar kırılmaz olmadığını gösterdiğini vurguladı.

GÜNEY AFRİKA'NIN HARİTASI YENİDEN ÇİZİLEBİLİR

Yeni keşif, Güney Afrika’nın tektonik haritasının da yeniden çizilebileceğine işaret ediyor. Daha önce tek parça ve istikrarlı bir mikro plaka olarak kabul edilen bölgenin, bu aktif yarık nedeniyle şimdiden Kuzey ve Güney San Plakası olmak üzere ikiye ayrılmaya başlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlar, bu sürecin yakın gelecekte yeni bir okyanus doğuracağı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. GPS ölçümleri, Güney Afrika’daki bu ayrılmanın Kenya ve Etiyopya hattındaki faylara kıyasla çok daha yavaş ilerlediğini ve olası bir tam bölünmenin milyonlarca yıl sürebileceğini gösteriyor.