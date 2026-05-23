Jeologlar, bu ilkel kristallerin üçte birinin su döngüsüyle oluşan tortul kayaçların erimesi sonucu meydana geldiğini saptadı. Bu bulgu, Dünya'da yaşamın karadaki tatlı su göletlerinde başlamış olabileceği teorisini destekliyor.

Çin Bilimler Akademisi’nden Profesör Ross Mitchell liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Dünya’nın ilk yüzde 10'luk varoluş dönemini kapsayan Hadeyen Devri’ne ait zirkon kristallerini inceledi. Bilim insanları, kristallerin kimyasal parmak izlerini analiz etmek için makine öğrenimi algoritmalarından yararlandı.

Yapılan veri modellemeleri sonucunda, 4,24 milyar yıl önce oluşmuş zirkon kristallerinin yüzde 35'inin "S-tipi granit" bileşenlerinden türediği bilgisayarlı analizlerle kesinleşti.

ERİYEN TORTUL KAYAÇLAR AKTİF SU DÖNGÜSÜNÜ KANITLIYOR

Jeoloji literatüründe S-tipi granit, eriyen tortul (sedimenter) kayaçların magmaya karışmasıyla oluşan bir granit türü olarak tanımlanıyor. Bir yüzeyde tortul kayacın meydana gelebilmesi için ise atmosferik bir su döngüsünün, yani yağmur, nehir ve erozyon mekanizmalarının varlığı zorunlu kabul ediliyor.

Elde edilen bu somut veri, 4,2 milyar yıldan daha uzun bir süre önce Dünya yüzeyinde deniz seviyesinin üzerinde geniş kara parçalarının bulunduğunu tescilledi. Bu keşif, erken Dünya’nın tamamen lav kaplı bir gezegen ya da sadece uçsuz bucaksız bir okyanustan ibaret olduğu yönündeki eski teorileri doğrudan çürüttü.

DARWIN'İN "ILIK KÜÇÜK GÖLET" HİPOTEZİ YENİDEN MASADA

Jeolojik haritalandırma, yeryüzünde yaşamın nasıl başladığına dair yürütülen bilimsel tartışmaların seyrini de değiştirdi. Yaşamın kökenine dair okyanus diplerindeki hidrotermal bacalar teorisine karşılık, Charles Darwin tarafından ortaya atılan "ılık küçük göletler" yani karasal tatlı su kaynakları hipotezi bulunuyordu.

Son araştırma, Dünya'daki su döngüsünün ve karasal su havzalarının varlığını tahmin edilenden çok daha eski bir döneme çekti. Bu durum, ilk organik yaşam formlarının okyanus derinliklerinde değil, karadaki küçük tatlı su göletlerinde kimyasal reaksiyonlarla ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini en güçlü bilimsel aday konumuna getirdi.