Tarihi kaynaklara göre, yerleşik yaşama geçilmeden önce insanların doğayla kurduğu ilişki, geçim biçimlerini de belirliyordu. Uzmanlara göre, insanların ilk mesleği hayvan avlamak ve doğadan besin toplamak üzerine şekillendi. Henüz tarım faaliyetleri başlamadan önce insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için avcılık ve toplayıcılık yapıyordu.

İLK MESLEKLERİN İZİ MODERN DÜZENDE SÜRÜYOR

Zamanla yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte tarım, dokumacılık, çömlekçilik ve marangozluk gibi üretime dayalı meslekler gelişti. Ancak ilk insanlar tarafından sürdürülen avcılık ve toplayıcılık, binlerce yıl boyunca varlığını korudu. Bazı göçebe topluluklarda ise bu yaşam tarzı modern zamanlara kadar devam etti.

KÜLTÜREL VE SOSYOLOJİK ETKİLERİ DE VAR

Uzmanlara göre, avcılık ve toplayıcılık yalnızca hayatta kalma amacıyla değil, aynı zamanda toplumsal örgütlenmenin, iş bölümünün ve kültürel evrimin temelini oluşturdu. Bu yönüyle bakıldığında, insanlık tarihinin ilk mesleği olan avcılık-toplayıcılık, sadece ekonomik değil, sosyolojik ve kültürel açıdan da belirleyici bir rol üstlendi.