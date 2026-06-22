Japonya'nın Yamanashi bölgesinde bulunan Nisiyama Onsen Keiunkan oteli, kurulduğu MS 705 yılından bu yana tam 1321 yıldır kesintisiz olarak müşteri ağırlamaya devam ediyor. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından resmi olarak tescillenen bu durum, tesisi dünya üzerinde sürekliliğini ve faaliyetini koruyan en eski ticari yapı haline getirdi.

COĞRAFİ KONUMU VE GELENEKSEL YAPISI NASIL KORUNDU?

Fuji Dağı'nın yakınlarında bulunan tarihi kompleks, termal kaplıca kaynaklarının doğrudan üzerine inşa edildi. Bu doğal konumlandırma sayesinde otelde yer alan tüm banyolarda kaynak suyuna doğrudan ve kesintisiz erişim sağlanıyor.

Tesisin yönetimini elinde bulunduran aile, yapının orijinal tarihi atmosferini korumak amacıyla binayı modern otelcilik standartlarına göre dönüştürmeyi tamamen reddediyor. Dağlık ve izole bir vadide yer alan bu antik merkeze ulaşım ise günümüzde halen sadece çevre köylerden sağlanan özel minibüslerle gerçekleştiriliyor.

13 ASIRLIK TARİHTE YAŞANAN AFETLER VE YIKIMLAR NELERDİR?

İşletmenin 13 asrı aşan faaliyet tarihi, çok sayıda büyük çaplı doğal afet ve yapısal yıkım sayfalarını içeriyor. Tesis, 1909 ve 1916 yıllarında meydana gelen iki büyük yangında tamamen yanmaktan son anda kurtulurken, 1925 yılında ise dağdan kopan devasa bir kaya kütlesi otel binalarından birinin üzerine düştü.

Yaşanan en büyük yapısal değişiklik ise 1982 yılındaki güçlü bir tayfun felaketinin ardından gerçekleşti. Tayfunun yarattığı tahribat nedeniyle otelin ana binası tarihi süreç boyunca üç kez tamamen taşınmak zorunda kaldı. Tüm bu yıkımlara rağmen ayakta kalan kompleks, dünya rekorunun resmiyet kazandığı 2011 yılından bu yana küresel ölçekte turist ağırlamayı sürdürüyor.