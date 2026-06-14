Bilim insanları, dünyada günümüze kadar ulaşan en eski peynir örneklerinin nerede saklandığını ortaya çıkardı. BBC Science Focus'un aktardığı çalışmaya göre, yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan bu peynir kalıntıları, Çin'in kuzeybatısındaki Xiaohe Mezarlığı'nda yer alan mumyaların boyunlarında bulundu.

LABORATUVARDA ANALİZ EDİLDİ

Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırma ekibi, mumyaların üzerindeki madde topaklarını laboratuvar ortamında inceledi. Yapılan genetik ve kimyasal analizler sonucunda, bu kalıntıların sütün bakteriler yardımıyla fermente edilmesiyle üretilen kefir peyniri olduğu kesinleşti.

GÜNÜMÜZDEKİ KEFİR BAKTERİLERİYLE AYNI

Araştırmada, antik peynir örneklerinde günümüz kefir üretiminde de aktif olarak kullanılan Lactobacillus kefiranofaciens ve Pichia kudriavzevii adlı mikroorganizmaların aynısı tespit edildi.

Uzmanlar, mumyaların boyun bölgesine yerleştirilen bu maddelerin, peynir yapım sürecini başlatan yoğun bakteri kolonileri, yani kefir taneleri olduğunu belirtiyor. Araştırmacılara göre, o dönemde bu tür mayalama taneleri, öbür dünyaya götürülmeye değer son derece kıymetli birer hediye olarak kabul ediliyordu.

SÜT TÜKETİMİ ÇOK DAHA ESKİYE DAYANIYOR

İnsanlığın süt tüketim tarihi peynir keşfinden çok daha eskiye dayanıyor. Arkeolojik veriler, Anadolu'da (günümüz Türkiye'si) MÖ 7000'li yıllardan, Britanya'da ise MÖ 4000'li yıllardan itibaren süt içildiğini gösteriyor. Ayrıca 2023 yılında York Üniversitesi araştırmacıları, Polonya'daki Neolitik dönem çömleklerinde peynir proteinlerine rastlamıştı.

Ancak antik dönemde yaşayan insanların büyük çoğunluğunda laktoz intoleransı bulunuyordu ve sütü sindiremiyorlardı. Fermantasyon işlemi sütün içindeki laktoz oranını büyük ölçüde azalttığı için peynir üretimi hayati bir pratik çözüm haline geldi. Yetişkin insanların sütü doğrudan sindirebilmesini sağlayan genetik mutasyonun, peynir yapımı yaygınlaştıktan ancak 3 bin yıl sonra insan popülasyonunda yayıldığı kaydedildi.