Kanada'nın Ontario eyaletindeki Kidd Creek maden ocağında, yerin 3 kilometre altında dış dünyadan tamamen izole olmuş 2 milyar yıllık su rezervi keşfedildi. Bilim tarihinde dönüm noktası olan bu keşif, dünya üzerinde bugüne kadar tespit edilen en eski sıvı su kütlesi olarak resmi kayıtlara geçti.

ANTİK SUYUN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Toronto Üniversitesi'nden Prof. Barbara Sherwood Lollar liderliğindeki ekibin yaptığı laboratuvar analizleri, antik sıvının alışılmış su yapısından tamamen farklı olduğunu ortaya koydu.

Yapılan testlerde, söz konusu suyun normal deniz suyundan tam 10 kat daha tuzlu, yoğun ve yapışkan bir kıvama sahip olduğu belirlendi. Aşırı acı bir tada ve keskin bir kükürt kokusuna sahip olan sıvı, yer altından ilk çıktığında şeffaf bir görünümdeyken, havayla temas ettiği anda içerisindeki demirin oksitlenmesi nedeniyle saniyeler içinde turuncu renge dönüşüyor.

NASA UZAYDA YAŞAM İÇİN DEVREYE GİRDİ

Zifiri karanlık ortamda ve milyarlarca yıldır izole kalmasına rağmen, suyun içerisinde sülfat azaltıcı canlı bakterilerin varlığı tespit edildi. Bu mikroskobik yaşam kanıtının ardından Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) projeye dahil oldu. Uzay ajansı uzmanları, bu maden ocağını Mars'ta ya da Jüpiter ve Satürn'ün uydularındaki buz altı okyanuslarında dış yaşam izlerini aramak amacıyla bir simülasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.