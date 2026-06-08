Dünyanın en gizemli ve üzerine en çok tartışılan tarih öncesi yapılarından biri olan Stonehenge hakkında bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun! Wiltshire'daki Salisbury Ovası'nda, M.Ö. 3000 yıllarından başlayarak yaklaşık 1500 yıllık bir süreçte kademeli olarak inşa edilen bu devasa taş çemberin sırrı sonunda çözülmüş olabilir.

Bugüne kadar astronomik bir gözlemevi, şifa merkezi ya da sadece bir mezarlık olduğu düşünülen bu anıt hakkında İngiliz Mirası (English Heritage) küratörü Win Scutt, ezber bozacak nitelikte yepyeni bir teori ortaya attı: Stonehenge, Taş Devri’nin olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan devasa bir spor arenası olabilir.

TAŞ DEVRİNDEN KALMA OLİMPİYATLAR

Küratör Win Scutt, bu muazzam yapının antik Yunan'daki Panhelenik Oyunları (Olimpiyatlar) gibi insanların güç, dayanıklılık ve becerilerini sergilemek için karşı karşıya geldiği bir Taş Devri organizasyon alanı olduğunu savunuyor. Bu teoriye göre, devasa taşların kilometrelerce öteden taşınması eylemi bile kendi başına bu büyük rekabetin ve yarışmanın bir parçası olabilir.

Arkeolog Luke Winter da bu devasa Neolitik inşaatların arkasında sadece saf bir "iyi niyet" veya dostane bir yardımlaşma duygusu olduğuna inanmıyor. Winter, "Bu sadece bir grup arkadaşın bir araya gelmesiyle olacak iş değil. Eğer işin içinde biraz rekabet ve hırs varsa, bu durum böylesine büyük yapıların ortaya çıkmasını kesinlikle kolaylaştırır" diyerek bu spor ve rekabet teorisine destek veriyor.

GİZEMİ UZAKTAN GELEN KEMİKLER ÇÖZDÜ

Peki, Win Scutt’ı bu çılgın teoriye ikna eden kanıt neydi? Cevap, kazılarda bulunan tonlarca hayvan kemiğinde gizli!

Büyük Turnuva Kanıtı: Alanda yürütülen kazılarda muazzam miktarda domuz kemiği gün yüzüne çıkarıldı. En dikkat çekici olanı ise bu kemiklerin büyük bir kısmının çok uzak bölgelerden getirilmiş olması.

Tüm Ülke Oradaydı: Bu durum, sessiz ve sakin bir ritüelden ziyade, Birleşik Krallık'ın dört bir yanından gelen devasa kalabalıkların büyük bir etkinlik için burada toplandığını gösteriyor. Tam da küresel bir spor turnuvasında bekleyeceğiniz türden bir seyirci kitlesi!

TAŞ TAŞIMA YARIŞŞLARI VE UZAKTAN GELEN KAYALAR

Rekabet unsuru, o dönemde neden bu kadar ağır taşların taşındığını da mükemmel bir şekilde açıklıyor. Anıttaki en büyük sarsen taşları yaklaşık 25 ton ağırlığında ve 15 ila 20 mil uzaklıktaki Marlborough Downs'tan getirildi. Ancak asıl inanılmaz olanı, 6 tonluk Altar Taşı'nın tam 430 milden (yaklaşık 700 kilometre) fazla uzaklıktaki İskoçya'nın kuzeydoğusundan buraya taşınmış olması!

Böylesine akılalmaz bir çaba ancak kabileler arası çok keskin bir rekabetle açıklanabilir. İnşaatçıların kamp yaptığı düşünülen, iki mil uzaklıktaki Durrington Walls yerleşiminde bulunan "örgütlü çete çalışması" izleri de bu bölgeler arası sert rekabeti doğruluyor.

3 KİLOMETRELİK ALAN YARIŞ PİSTİ MİYDİ?

Bu "oyun ve eğlence" teorisi, Stonehenge'in hemen kuzeyinde yer alan ve yaklaşık iki mil (3 kilometre) uzunluğundaki gizemli toprak set olan Stonehenge Cursus yapısına da ışık tutuyor.

Bir dönem buranın Romalılara ait bir yarış pisti olduğu düşünülüyordu. Küratör Scutt ise buranın tarih öncesi dönemde insanların toplandığı, gösteriler yaptığı, hareket ettiği ve hatta belki de "tazı yarışı" gibi acımasız eğlenceler için kalabalıkları bir araya getirdiği bir festival veya müsabaka alanı olabileceğini tahmin ediyor.