Jeoloji dünyasında yürütülen kapsamlı araştırmalar, dünyanın bilinen en eski nehir sistemine ilişkin detayları ortaya koydu. Avustralya sınırları içinde yer alan ve dinozorların varlığından çok daha önce oluşan bu özel drenaj yapısı, gezegenin yüzey şekillenmesine dair ezber bozan veriler barındırıyor.

DÜNYANIN EN ESKİ NEHİR SİSTEMİ NASIL TESPİT EDİLDİ?

Finke Nehri veya geleneksel adıyla Larapinta olarak bilinen yapının, yaklaşık 300 ile 400 milyon yıl öncesine dayanan bir drenaj sistemine sahip olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, nehrin günümüzdeki su akışından ziyade bölgedeki tüm drenaj altyapısının yaşını esas alıyor. Nehir yatağının doğrudan dağ sıralarını keserek ilerlemesi, bu su yolunun dağların yükselmesinden daha eski bir tarihte oluştuğunu ve erozyon yoluyla yönünü koruduğunu gösteriyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE İŞARET EDİYOR?

Eski nehir tortularında gerçekleştirilen izotop analizleri, nehir yatağının milyonlarca yıllık hareket tarihini yeniden gün yüzüne çıkardı. Testler nehir sisteminin aşınma ve yön değiştirme süreçlerini doğrularken, oluşum anına dair verilerin bir hipotez olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Yapı, bilinen klasik nehirlerin aksine kesintisiz bir su akışına sahip olmayıp yılın büyük bölümünde kuru bir yatak halinde kalıyor.

BÖLGE HALKI İÇİN HANGİ ANLAMI TAŞIYOR?

Sadece şiddetli yağışların ardından güçlü bir su akıntısına dönüşen bu geçici nehir yapısı, jeolojik değerinin ötesinde kültürel bir miras barındırıyor. Yerli Arrernte halkı tarafından "tuz nehri" anlamına gelen Lhere Pirnte ismiyle anılan bölge, yerel topluluklar için yaşayan bir kültürel peyzajın parçası olarak varlığını sürdürüyor.