Çin’de yürütülen paleontolojik çalışmalarda, yaklaşık 385 milyon yıl öncesine ait mikroskobik kehribar parçaları tespit edildi. Orta Devoniyen dönemine tarihlenen bu bulgu, bitkilerin reçine üretme yeteneğinin ne zaman ortaya çıktığına dair mevcut bilimsel kabulleri geriye çekti.

ZAMAN ÇİZELGESİ 65 MİLYON YIL GERİYE ÇEKİLDİ

Daha önce doğrulanmış en eski kehribar örnekleri Geç Karbonifer dönemine tarihleniyor ve doğrudan tohumlu bitki türleriyle ilişkilendiriliyordu.

Orta Devoniyen dönemine ait yeni örnekler ise reçine üretiminin bilinen tarihten 65 milyon yıl daha önce başladığını kanıtladı. Keşif, henüz tohumlu bitkilerin yaygınlaşmadığı bir çağda, ilkel ve tohumsuz bitki türlerinin de kimyasal açıdan karmaşık terpenoid reçineler salgılayabildiğini ortaya koydu.

KİMYASAL YAPISI DEĞERLENDİ

İlk aşamada araştırmacılar, bu denli eski bir hammaddeye rastlama ihtimalinin düşüklüğü nedeniyle bulgulara temkinli yaklaştı ve materyalin reçine benzeri farklı bir organik bileşik olabileceğini değerlendirdi. Ancak laboratuvar ortamında uygulanan analiz yöntemleri, örneklerin doğal reçinelere özgü kimyasal yapıya sahip olduğunu kesinleştirdi.

Fosilleşmiş reçinenin tam olarak hangi nesli tükenmiş bitki familyasına ait olduğu henüz netleştirilemedi. Araştırma ekibi, ilk reçinelerin yangınlar veya mantar enfeksiyonları gibi dış etkenlere karşı bir savunma mekanizması olarak sentezlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

GÖZDEN KAÇMIŞ DAHA ESKİ ÖRNEKLER ORTAYA ÇIKABİLİR

Araştırmacılar, terpen üretimini sağlayan genetik altyapının bitkilerde daha da eski dönemlerde var olmuş olabileceğini belirtiyor. Benzer mikroskobik kehribar parçalarının, küçük boyutları nedeniyle mevcut kömür ve katmanlı kayaç koleksiyonlarında fark edilmeden kalmış olabileceği ifade edildi.