Dünyanın birçok ülkesinde trafik levhaları evrensel sembollerle hazırlanıyor ve sürücüler tarafından kolayca anlaşılabiliyor. Ancak bazı ülkelerde kullanılan sıra dışı levhalar, hem yerel koşullara özgü olması hem de alışılmadık tasarımları nedeniyle sürücüler için kafa karıştırıcı olabiliyor. İskoçya’da yer alan ve bir ahtapotun otomobili yakaladığını andıran trafik levhası da bu örneklerin en dikkat çekenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İngiltere ve İskoçya yollarında karşılaşılan bu tür levhalar, zamanla yalnızca bir uyarı işareti olmaktan çıkıp turistik merak unsuru haline geliyor.

İNGİLTERE YOLLARINDA SIRA DIŞI UYARILAR

Büyük Britanya, alışılmışın dışında trafik levhalarıyla tanınıyor. Kırsal bölgelerde özellikle mevsimsel risklere dikkat çeken özel işaretler kullanılıyor. Bunlardan biri, ilkbahar aylarında sıkça görülen “kurbağa göçü” levhaları. Bu işaretlerle sürücülerden, özellikle akşam ve gece saatlerinde yola çıkan amfibiler nedeniyle daha dikkatli olmaları isteniyor.

Yerel ekosistemi korumayı amaçlayan bu levhalar, bölgeye aşina olmayan sürücüler için ilk bakışta şaşırtıcı olabiliyor.

AHTAPOTLU LEVHA NEREDE BULUNUYOR?

Dünyanın en garip trafik levhalarından biri olarak gösterilen ahtapot figürlü tabela, İskoçya’nın kuzeyindeki Tongue köyü yakınlarında yer alıyor. Kyle of Tongue Köprüsü çevresinde bulunan bu levha, bir ahtapotun otomobil silüetine uzandığını gösteren ilginç bir tasarıma sahip.

Köprü, Tongue Körfezi’ni aşan konumuyla zaten manzarasıyla bilinirken, çevresindeki Ben Loyal ve Ben Hope dağları da bölgeyi cazip hale getiriyor.

LEVHANIN GERÇEK ANLAMI NE?

İnternette sıkça paylaşılan bu tabela, birçok kişi tarafından efsanevi deniz yaratığı Kraken’e benzetiliyor. Ancak levhanın anlamı oldukça basit. İşaret, sürücülere denize çok yaklaşıldığını ve yolun suya yakın bir noktadan geçtiğini hatırlatmayı amaçlıyor. Herhangi bir tehlikeli deniz canlısına işaret etmeyen levha, buna rağmen ilginç tasarımı sayesinde bölgenin simgelerinden biri haline geldi.

TURİSTİK MERAK KONUSU HALİNE GELDİ

Basit bir uyarı amacıyla yerleştirilen ahtapotlu trafik levhası, zamanla turistlerin ilgisini çeken bir sembole dönüştü. Bölgeyi ziyaret eden birçok kişi, bu sıra dışı levhanın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşıyor.