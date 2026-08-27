Dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Time Out, 2026 yılı küresel gece hayatı sıralamasını açıkladı. Dünya genelindeki 150 farklı kentte 24 bini aşkın yerel sakinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket verilerine dayanan listede zirvenin sahibi Tayland’ın başkenti Bangkok oldu.

Katılımcıların gece hayatının uygun fiyatlılığı, canlılığı, çeşitliliği ve güvenliği üzerinden değerlendirme yaptığı araştırmada Avrupa kıtası genelinden yalnızca üç şehir ilk 10’a girebildi.

Dünya genelindeki değerlendirmede Bangkok sakinlerinin yüzde 73’ü kentlerindeki gece hayatını son derece olumlu puanlarken, Time Out uzmanları şehrin görkemli çatı barlarından samimi ve salaş mekânlarına uzanan zengin yelpazesine dikkat çekti.

Küresel listede Bangkok’un ardından ikinci sırayı alan Berlin ise Avrupa genelinde zirveye yerleşti. Kent sakinlerinin yüzde 78’inden yüksek puan alan Berlin, kulüp kültürü ve belirlediği yüksek standartlarla övgü topladı.

Üçüncü sıradaki New York ise sakin şarap barlarından sabaha kadar süren depo partilerine kadar sürekli yenilenen dinamik yapısıyla öne çıktı. İlk beşi tamamlayan diğer şehirler ise Avustralya’dan Melbourne ve Brezilya’dan Sao Paulo oldu.

İlk 10 arasına girmeyi başaran diğer Avrupa kentleri sekizinci sıradaki Brighton ile onuncu sıradaki Amsterdam oldu. İngiltere’nin sahil kenti Brighton, sakinlerinin yüzde 84’ünün vurguladığı güçlü topluluk hissi, kapsayıcılık ve canlı atmosferiyle yüksek puan topladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ise şehir merkezine yayılan hareketli eğlence hayatı ve ev sahipliği yaptığı WorldPride 2026 etkinliği sayesinde Avrupa’nın en misafirperver merkezlerinden biri olarak listede yer buldu. İşte sırasıyle en canlı gece hayatına sahip 10 şehir;

1- Bangkok, Tayland

2- Berlin, Almanya

3- New York City, ABD

4- Melbourne, Avustralya

5- São Paulo, Brezilya

6- Medellín, Kolombiya

7- Johannesburg, Güney Afrika

8- Brighton, Birleşik Krallık

9- Beijing, Çin

10- Amsterdam, Hollanda