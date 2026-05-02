

Grand Canyon’un derinliklerinde yer alan Supai Köyü, ulaşım zorluğu ve doğayla iç içe yaşamıyla dikkat çekiyor. Arizona’daki Havasu Kanyonu içinde bulunan bu yerleşime araçla ulaşım mümkün olmuyor. Köye gitmek isteyenler ya uzun bir yürüyüş yapıyor ya da helikopter ve katırları tercih ediyor.

ARAÇ YOLU BULUNMUYOR

Supai, en yakın kara yoluna yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dik kayalıklar ve dar patikalar nedeniyle bölgeye yalnızca yürüyerek, katırlarla veya helikopterle ulaşılabiliyor. Bu durum köyü ABD’nin en izole yerleşimlerinden biri haline getiriyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyde motorlu araç kullanılmıyor. Günlük yaşam atlar ve katırlarla sürdürülüyor. Bölge halkı geleneksel yaşam biçimini korurken tarım ve yerel üretimle hayatını devam ettiriyor.

POSTALAR KATIRLARLA TAŞINIYOR

Supai’de posta sistemi de oldukça farklı işliyor. Köye ulaşım olmadığı için mektup ve ihtiyaç malzemeleri katırlarla taşınıyor. Haftanın altı günü düzenli olarak yapılan bu taşımacılık, yıllardır aynı şekilde sürdürülüyor.

TURKUAZ ŞELALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgedeki su kaynakları ve turkuaz renkteki şelaleler, Supai’yi ziyaretçiler için özel bir nokta haline getiriyor. Kanyonun içinde yer alan doğal güzellikler, her yıl çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

ZİYARET İÇİN İZİN GEREKİYOR

Supai’ye giriş yapmak isteyenlerin özel izin alması gerekiyor. Bölgede kamp alanları ve küçük konaklama seçenekleri bulunuyor. Modern yaşamdan uzak atmosferiyle köy, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.