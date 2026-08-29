Uganda'nın batısındaki Tooro Krallığı'nın lideri Kral Oyo, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD’DE TADAVİ GÖRDÜ

Kral Oyo'nun vefat ettiği haberi, Tooro Krallığı Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki tarafından kamuoyuna duyuruldu. BBC’de yer alan habere göre, yetkililer genç kralın ölümüne ilişkin kesin bir neden açıklamazken, yerel basında Oyo'nun ciddi bir hastalık nedeniyle bir süredir ABD'de tedavi gördüğü bilgisi yer aldı.

18 YAŞINA KADAR KONSEY YÜRÜTTÜ

Kral Oyo, babasının 1995 yılında hayatını kaybetmesinin ardından henüz 3 yaşındayken Tooro Krallığı'nın başına geçti. Böylece dünyanın en genç hüküm süren geleneksel lideri unvanını aldı.

19.yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13'üncü hükümdarı olan Oyo, 2 milyondan fazla kişinin kültürel liderliğini üstlendi. Çocuk yaşta kral olması nedeniyle 18 yaşına kadar krallığın yönetimi, ana kraliçenin de yer aldığı bir naiplik konseyi tarafından yürütüldü.

Reşit olmasının ardından düzenlenen resmi taç giyme töreniyle yönetimde tam yetkiyi üstlenen Oyo, özellikle gençlerin desteklenmesi, eğitim, çevrenin korunması ve HIV konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik sosyal çalışmalara katkı sağladı.

KAMUOYUNA DUYURULACAK

Uganda siyasi açıdan bir cumhuriyet olsa da ülkedeki geleneksel krallıklar, resmi siyasi yetkileri bulunmamasına rağmen toplum üzerinde önemli bir kültürel ve sosyal etkiye sahip.

Kral Oyo'nun resmi olarak evlenmediği belirtilirken, Tooro Başbakanı Akiiki, tahtın geleceği konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını açıkladı. Oyo'nun bir veliaht prens bıraktığı belirtilirken, yeni liderin kimliğinin krallığın gelenekleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.