Küresel güç dengelerinde ülkelerin sahip olduğu coğrafi büyüklükler; stratejik üstünlükten doğal kaynaklara, gıda arz güvenliğinden uluslararası lojistik ağlara kadar pek çok alanda doğrudan belirleyici rol oynuyor. Resmi coğrafi veriler doğrultusunda güncellenen dünya yüz ölçümü sıralaması, en geniş topraklara sahip ülkelerin güncel sınır büyüklüklerini ortaya koydu.

ZİRVEDE HANGİ ÜLKELER YER ALDI?

Açıklanan resmi verilerde dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ilk 10 ülkesi şu şekilde kayıtlara geçti:

Rusya: 17.098.242 kilometrekare Kanada: 9.984.670 kilometrekare Çin: 9.596.960 kilometrekare ABD: 9.525.067 kilometrekare Brezilya: 8.515.767 kilometrekare Avustralya: 7.692.024 kilometrekare Hindistan: 3.287.590 kilometrekare Arjantin: 2.780.400 kilometrekare Kazakistan: 2.724.900 kilometrekare Cezayir: 2.381.741 kilometrekare

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla öne çıkan Türkiye, 783.562 kilometrekarelik toplam yüz ölçümüyle dünya genelinde 36. sırada yer aldı.

Karasal genişlik; devletlerin tarımsal üretim kapasitesi, enerji koridorlarına hakimiyeti, savunma derinliği ve ham madde kaynaklarına erişiminde kritik bir avantaj sağlıyor. Yayımlanan listenin ilk sıralarındaki ülkelerin aynı zamanda küresel ticaret hatlarını ve yer altı rezervlerini kontrol eden ana aktörler olması dikkat çekiyor.