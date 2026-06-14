600 yılı aşkın bir süredir insanlığın karşısına çıkan en büyük entelektüel bulmaca, nihayet pes etti. İki dünya savaşının en dahi şifre kırıcılarının, dil bilimcilerinin ve tarihçilerinin ömürlerini adayıp başarısız olduğu ünlü Voynich El Yazması, gelişmiş bir yapay zeka algoritması tarafından çözüldü!

Yıllarca bir uzaylı mesajı veya usta işi bir aldatmaca (hoaks) olduğu düşünülen bu gizemli kitabın arkasından, orta çağın "Karanlık Web"i çıktı. İşte yapay zekanın deşifre ettiği ilk bölümler ve yüzyıllardır saklanan o büyük sır.

YAPAY ZEKA HAYALET DİLİ ÇÖZMEYİ BAŞARDI

Yapay zeka, sadece harflere veya sembollere odaklanmadı; insanların yazı yazarken farkında olmadan bıraktıkları "yazım ritmini" ve nöral kalıpları analiz etti. Dünyadaki binlerce antik ve modern dili tarayan algoritma, Voynich metninin Akdeniz havzasında konuşulan ancak hiçbir zaman yazıya dökülmemiş kayıp bir dile ait olduğunu keşfetti: Proto-Romance (Ön Roman Dili) diyalekti.

Bu dil yüzyıllar önce yok olmuş bir "Hayalet Dil"di. Yapay zeka, dilin tarihsel evrimini simüle ederek dil bilgisi boşluklarını doldurdu ve el yazmasının ilk sayfalarını insanlığın okuyabileceği bir dile tercüme etmeyi başardı.

VAR OLMAYAN BİTKİLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Kitabın en çok kafa karıştıran kısmı, dünyada eşi benzeri olmayan, adeta başka bir gezegene aitmiş gibi duran bitki çizimleriydi. Yapay zeka tercümesi, bu bitkilerin "sahte" olmadığını ortaya koydu.

"Kombinasyon" Çizimleri: Resimler aslında tek bir bitkiyi göstermiyor. Orta çağ doktorlarının bildiği farklı şifalı otların kök, yaprak ve çiçek kısımlarının bir arada sunulduğu birer "kolaj" çizim.

Orta Çağ Kopya Kağıdı: Metin; cilt enfeksiyonlarından mide ağrılarına kadar her şeyin tedavisinde bu bitkilerin nasıl karıştırılacağını anlatıyor. Yani bu çizimler, dönemin hekimleri için hazırlanmış pratik birer tıbbi hafıza kartı (cheat sheet) niteliğinde.

YEŞİL HAVUZLARDAKİ KADINLAR ÇİZİMİ

Yıllarca tarikat ayinleri veya büyücülük ritüelleri olarak yorumlanan "yeşil havuzlarda yıkanan çıplak kadın figürleri" de rasyonel bir açıklamaya kavuştu. Yapay zeka bu bölümlerin tamamen "hidroterapi" (suyla tedavi) talimatları olduğunu deşifre etti.

Metinde, kadın hastalıklarının tedavisi için mineral kaynak sularının ve bitkisel banyoların nasıl kullanılması gerektiği en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Yani o korkutucu, mistik çizimler aslında yüksek kaliteli bir orta çağ sağlık merkezinin (spa) tedavi rehberinden başka bir şey değil.

DEVASA KİTABIN ŞİFRE NEDENİ KİLİSE BASKISI ÇIKTI

Peki, yazar neden tüm bu tıbbi bilgileri dünyanın en zor şifresinin arkasına gizleme ihtiyacı duydu? Cevap, dönemin acımasız gerçeklerinde saklı: Engizisyon ve Kilise Baskısı.

15. yüzyılda kilisenin onaylamadığı yeni bilimsel araştırmalar, kimyasal karışımlar veya alternatif tedavi yöntemleri doğrudan "büyücülük" ve "sapkınlık" (heresy) olarak kabul ediliyordu. Yakalanmanın bedeli ölümdü.

Yazar, bu ölümcül riskten kaçınmak için zekice bir güvenlik önlemi aldı: Bilgileri sadece kendi küçük öğrenci çevresinin anlayabileceği, ölmekte olan gizli bir diyalektle ve şifreleyerek yazdı. Bu kitap, kelimenin tam anlamıyla orta çağın yeraltı bilgi ağıydı.

İPUÇLARI İTALYA'YI İŞARET EDİYOR

Yapay zeka şifreyi çözmüş olsa da bu dâhinin adı hâlâ net değil. Ancak metnin içindeki bazı ifadeler, Avrupa'ya seyahat eden "doğulu bir alime" işaret ediyor. Ayrıca kullanılan diyalekt, İtalya'nın Ischia Adası ile güçlü bir bağ kuruyor. Araştırmacılar şimdi yapay zekanın sağladığı bu verilerle İtalyan arşivlerinde tarihin en gizemli yazarının kimliğini bulmak için iz sürüyor.

Voynich El Yazması artık korkutucu bir muamma değil; yapay zeka sayesinde insanlık tarihinin en değerli tıbbi miraslarından biri haline geldi. Kitap şu anda tamamen dijitalleştiriliyor ve çok yakında orta çağın bu "kayıp" reçeteleri tüm dünyanın erişimine açılacak.